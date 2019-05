Royals 15, Tigers 3

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 2 2 1 2 1 .295 Mondesi ss 4 3 2 3 2 0 .284 Gordon lf 5 2 3 5 0 0 .299 Gore lf 0 0 0 0 0 0 .400 Dozier dh 4 1 2 0 2 1 .346 Soler rf 6 2 3 2 0 0 .254 O’Hearn 1b 5 2 2 1 1 0 .183 Gutierrez 3b 6 2 4 1 0 2 .344 Maldonado c 4 1 1 1 2 2 .184 Hamilton cf 5 0 0 1 1 0 .200 Totals 43 15 19 15 10 6

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Candelario 3b 5 1 2 2 0 0 .234 Castellanos rf 3 0 1 0 1 1 .273 Jones cf 0 0 0 0 0 0 .138 Cabrera 1b 4 0 1 0 0 0 .293 Beckham 1b 0 0 0 0 0 0 .250 Goodrum lf 4 0 0 0 0 0 .226 Rodriguez 2b 3 1 1 1 1 1 .325 Hicks c 4 0 1 0 0 1 .298 Dixon dh 4 0 0 0 0 2 .273 Mercer ss 4 0 1 0 0 0 .228 Castro cf-rf 4 1 1 0 0 1 .333 Totals 35 3 8 3 2 6

Kansas City 412 020 060—15 19 1 Detroit 002 000 010— 3 8 1

E_Mondesi (2), Goodrum (2). LOB_Kansas City 12, Detroit 7. 2B_Merrifield (8), Mondesi (8), Soler (9), O’Hearn (5), Gutierrez (1). 3B_Mondesi (6). HR_Gordon (6), off Ross; Merrifield (5), off Fernandez; Candelario (1), off Bailey; Rodriguez (3), off Newberry. RBIs_Merrifield (14), Mondesi 3 (30), Gordon 5 (27), Soler 2 (23), O’Hearn (9), Gutierrez (9), Maldonado (3), Hamilton (5), Candelario 2 (7), Rodriguez (8). SB_Gutierrez (1). SF_Gordon.

Runners left in scoring position_Kansas City 5 (Dozier 2, O’Hearn, Hamilton 2); Detroit 4 (Goodrum, Rodriguez, Castro 2). RISP_Kansas City 5 for 17; Detroit 0 for 6.

Runners moved up_Hamilton, Cabrera. GIDP_Dozier, Soler, Cabrera.

DP_Kansas City 1 (Mondesi, Merrifield, O’Hearn); Detroit 2 (Rodriguez, Mercer, Cabrera), (Rodriguez, Mercer, Cabrera).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Bailey, W, 3-3 6 7 2 2 2 4 94 5.25 Boxberger 1 0 0 0 0 0 8 6.75 Newberry 1 1 1 1 0 1 11 3.86 Lovelady 1 0 0 0 0 1 11 4.50 Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Ross, L, 1-4 1 1-3 7 5 5 2 1 45 5.34 Garrett 1 2 2 2 3 1 30 4.35 Fernandez 2 1-3 3 2 1 1 1 32 18.00 Reininger 2 1-3 2 0 0 1 1 32 15.75 VerHagen 1 5 6 6 3 0 37 15.00 Farmer 1 0 0 0 0 2 12 3.65

Inherited runners-scored_Garrett 2-0, Fernandez 3-0, Reininger 1-0. WP_VerHagen.

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Gary Cederstrom; Second, Marvin Hudson; Third, Adrian Johnson.

T_3:00. A_19,500 (41,297).

