Senior PGA Championship Par Scores

Friday At Oak Hill Country Club Rochester, N.Y. Purse: $3.25 million Yardage: 6,896; Par 70 Second Round Esteban Toledo 70-67—137 -3 Paul Broadhurst 70-67—137 -3 Retief Goosen 67-72—139 -1 Scott Parel 66-73—139 -1 John Riegger 69-71—140 E Jerry Kelly 70-70—140 E Marco Dawson 67-74—141 +1 Mike Goodes 72-69—141 +1 Scott McCarron 72-69—141 +1 Kirk Triplett 70-71—141 +1 Paul Lawrie 69-72—141 +1 Ken Tanigawa 67-74—141 +1 Bob May 71-71—142 +2 Jesper Parnevik 68-74—142 +2 Darren Clarke 68-74—142 +2 Rocco Mediate 71-71—142 +2 Corey Pavin 69-74—143 +3 Brandt Jobe 71-72—143 +3 Doug Garwood 70-73—143 +3 Tommy Armour III 70-73—143 +3 Duffy Waldorf 69-74—143 +3 David Frost 72-71—143 +3 Gregory Meyer 71-72—143 +3 Bob Sowards 71-73—144 +4 Peter Baker 72-72—144 +4 Bart Bryant 74-70—144 +4 Tim Petrovic 71-73—144 +4 David McKenzie 73-71—144 +4 Mike Miles 69-75—144 +4 Gibby Gilbert III 69-76—145 +5 Wes Short, Jr. 72-73—145 +5 Paul McGinley 73-72—145 +5 Vijay Singh 72-73—145 +5 Prayad Marksaeng 71-74—145 +5 Stephen Ames 73-72—145 +5 Peter Fowler 71-74—145 +5 Jerry Smith 71-74—145 +5 Gary Hallberg 72-74—146 +6 John Huston 69-77—146 +6 Mark Brown 74-72—146 +6 Taichi Teshima 69-77—146 +6 Jeff Maggert 68-78—146 +6 Paul Goydos 72-74—146 +6 Steve Pate 74-72—146 +6 Stephen Leaney 74-72—146 +6 Bernhard Langer 72-74—146 +6 Scott Dunlap 72-74—146 +6 Omar Uresti 70-76—146 +6 Rafael Gómez 71-75—146 +6 Toru Suzuki 77-70—147 +7 Dan Forsman 72-75—147 +7 Billy Andrade 72-75—147 +7 Mark Brooks 71-76—147 +7 Chad Proehl 76-71—147 +7 Thaworn Wiratchant 73-74—147 +7 Scott Hoch 70-77—147 +7 Carlos Franco 73-74—147 +7 Steve Flesch 78-70—148 +8 Steve Stricker 76-72—148 +8 Steve Jones 77-71—148 +8 Tom Lehman 75-73—148 +8 Olin Browne 73-75—148 +8 Shaun Micheel 74-74—148 +8 Lee Janzen 73-75—148 +8 Jay Haas 74-74—148 +8 Cliff Kresge 73-75—148 +8 Thomas Levet 70-78—148 +8 Tom Pernice Jr. 76-72—148 +8 Tom Gillis 74-75—149 +9 Paul Eales 76-73—149 +9 Larry Mize 76-73—149 +9 Woody Austin 74-75—149 +9 Michael Bradley 70-79—149 +9 Billy Mayfair 75-74—149 +9 Mark Mielke 73-76—149 +9 Colin Montgomerie 74-75—149 +9 Stuart Smith 74-75—149 +9 Jared Melson 76-73—149 +9

Failed to make the cut

James Mason 79-71—150 +10 Jeff Brehaut 77-73—150 +10 Kohki Idoki 75-75—150 +10 Tom Byrum 72-78—150 +10 Mark Tucker 77-73—150 +10 Mike Genovese 76-74—150 +10 Rob Moss 73-77—150 +10 Miguel Angel Jiménez 73-77—150 +10 Mark O’Meara 74-76—150 +10 Tommy Tolles 73-78—151 +11 Ken Duke 70-81—151 +11 Scott Verplank 79-72—151 +11 Jim Estes 77-74—151 +11 Glen Day 78-73—151 +11 Dave McNabb 74-77—151 +11 Chris Kaufman 76-75—151 +11 Gus Ulrich 76-75—151 +11 Miguel Angel Martin 74-77—151 +11 Santiago Luna 70-81—151 +11 Willie Wood 76-76—152 +12 Frank Esposito Jr 71-81—152 +12 Fred Funk 72-80—152 +12 James Kingston 76-76—152 +12 Joe Durant 74-79—153 +13 Chris Williams 74-79—153 +13 John Daly 79-74—153 +13 Fran Quinn 79-74—153 +13 Gene Fieger 81-72—153 +13 Joey Sindelar 73-80—153 +13 Mark Calcavecchia 74-79—153 +13 Kevin Baker 74-79—153 +13 Jarmo Sandelin 71-82—153 +13 Markus Brier 79-74—153 +13 Craig Bowden 77-77—154 +14 Gene Sauers 74-80—154 +14 Jeffrey Schmid 77-77—154 +14 Jeff Sluman 74-80—154 +14 Roger Chapman 73-81—154 +14 Greg Kraft 78-76—154 +14 Brad Lardon 79-75—154 +14 Russ Cochran 77-77—154 +14 Paul Streeter 71-83—154 +14 Brian Kelly 78-76—154 +14 Mauricio Molina 79-75—154 +14 Frank Bensel Jr 80-74—154 +14 Henrik Simonsen 76-79—155 +15 Todd Hamilton 77-78—155 +15 Michael Allen 78-77—155 +15 Magnus Atlevi 75-80—155 +15 Walt Chapman 78-78—156 +16 Rick Morton 79-77—156 +16 Rich Gilkey 77-79—156 +16 Dan Olsen 75-81—156 +16 Dave Bahr 79-78—157 +17 Philip Golding 82-75—157 +17 Jeff Hart 79-78—157 +17 Clark Dennis 77-80—157 +17 Phillip Price 80-77—157 +17 Barry Lane 76-81—157 +17 Stephen Dodd 78-80—158 +18 Skip Kendall 77-81—158 +18 Brent Studer 83-75—158 +18 Dudley Hart 77-81—158 +18 Bob Tway 76-83—159 +19 Brian Cairns 83-76—159 +19 Michael Campbell 81-79—160 +20 Sandy Lyle 79-81—160 +20 Jean-Francois Remesy 84-77—161 +21 Bob Gilder 79-83—162 +22 Chris DiMarco 83-79—162 +22 Mike Reid 82-80—162 +22 David Shacklady 83-79—162 +22 Ken Green 83-79—162 +22 Charlie Bolling 77-86—163 +23 Thomas Vizina 80-83—163 +23

