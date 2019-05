Tigers 5, Twins 3

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Beckham 3b 5 1 2 0 0 2 .259 Stewart lf 5 0 1 1 0 2 .219 Castellanos rf 5 0 1 0 0 1 .257 Cabrera 1b 4 0 0 0 0 1 .288 Rodriguez ss 3 2 2 2 1 0 .323 H.Castro 2b 4 0 1 0 0 0 .227 Dixon dh 4 1 2 1 0 1 .294 Hicks c 4 1 1 1 0 0 .297 Jones cf 4 0 0 0 0 1 .154 Totals 38 5 10 5 1 8

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Kepler cf 5 0 0 0 0 1 .244 Polanco ss 5 0 1 0 0 2 .336 Cruz dh 5 0 1 0 0 1 .275 Rosario lf 5 0 1 0 0 2 .225 Cron 1b 3 1 1 1 1 1 .237 Cave rf 2 1 0 0 1 1 .189 Schoop 2b 3 0 1 1 1 0 .285 J.Castro c 4 1 2 1 0 0 .267 Adrianza 3b 2 0 0 0 2 0 .120 Totals 34 3 7 3 5 8

Detroit 020 100 002—5 10 0 Minnesota 010 001 010—3 7 1

E_Schoop (2). LOB_Detroit 7, Minnesota 10. 2B_Beckham (4), Castellanos (11), Cruz (9), Schoop (11), J.Castro (3). HR_Rodriguez (4), off Pineda; Dixon (2), off Pineda; Rodriguez (5), off Pineda; Hicks (2), off Hildenberger; J.Castro (5), off Turnbull; Cron (8), off Jimenez. RBIs_Stewart (14), Rodriguez 2 (14), Dixon (9), Hicks (7), Cron (20), Schoop (18), J.Castro (12). SB_Rosario (1).

Runners left in scoring position_Detroit 3 (Beckham, Rodriguez, H.Castro); Minnesota 6 (Kepler, Rosario, Schoop 2, Adrianza 2). RISP_Detroit 1 for 8; Minnesota 0 for 5.

Runners moved up_Castellanos, J.Castro.

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Turnbull 5 2-3 4 2 2 4 6 111 2.42 Hardy, H, 2 1 0 0 0 0 0 16 5.54 Farmer, H, 4 1-3 0 0 0 0 0 5 3.14 Jimenez, W, 2-1, BS, 3-3 1 2 1 1 1 1 25 4.70 Greene, S, 14-14 1 1 0 0 0 1 12 1.59 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Pineda 6 6 3 3 0 5 96 5.85 Harper 1 2-3 1 0 0 1 2 33 1.65 May 1-3 0 0 0 0 0 7 2.70 Hildenberger, L, 2-2 1 3 2 2 0 1 21 5.68

Pineda pitched to 2 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Harper 2-0, May 2-0. HBP_Turnbull 2 (Cave,J.Castro). WP_Turnbull.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Alex Tosi; Second, Jordan Baker; Third, Paul Nauert.

T_3:24. A_28,840 (38,649).

