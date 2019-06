Tigers 8, Braves 2

By The Associated Press

Detroit Atlanta ab r h bi ab r h bi Goodrum ss 5 4 5 3 Acn Jr. cf 4 1 2 0 C.Stwrt lf 4 1 1 1 D.Swnsn ss 4 0 1 1 Cstllns rf 5 1 1 2 F.Frman 1b 4 0 1 0 Mi.Cbrr 1b 3 0 0 0 Dnldson 3b 4 1 1 0 G.Bckhm 2b 2 0 0 0 Mrkakis rf 4 0 1 0 Dixon 2b-1b 5 0 2 1 Riley lf 3 0 0 0 Cndlrio 3b 4 0 0 0 B.McCnn c 2 0 0 1 Greiner c 4 1 1 1 Albies 2b 3 0 1 0 J.Jones cf 3 1 1 0 Fltynwc p 1 0 0 0 Trnbull p 3 0 0 0 Joyce ph 1 0 0 0 B.Frmer p 0 0 0 0 Swarzak p 0 0 0 0 Ro.Rdri ph 1 0 0 0 Blevins p 0 0 0 0 V.Alcan p 0 0 0 0 Winkler p 0 0 0 0 Rninger p 0 0 0 0 Clbrson ph 1 0 0 0 Tomlin p 0 0 0 0 Totals 39 8 11 8 Totals 31 2 7 2

Detroit 011 030 210—8 Atlanta 001 000 100—2

E_Donaldson (6), Blevins (1), Greiner (4). DP_Detroit 2. LOB_Detroit 7, Atlanta 4. 2B_Goodrum (11). 3B_J.Jones (1). HR_Goodrum 2 (6), Castellanos (6), Greiner (4). SB_Dixon (1), Candelario (1), Acuna Jr. (7), F.Freeman (0). SF_B.McCann (6).

IP H R ER BB SO Detroit Turnbull 6 5 2 1 1 2 Farmer 1 1 0 0 0 0 Alcantara 1 1 0 0 0 1 Reininger 1 0 0 0 0 1 Atlanta Foltynewicz 5 7 5 5 0 8 Swarzak 1 0 0 0 2 3 Blevins 2-3 3 2 1 0 2 Winkler 1-3 0 0 0 0 0 Tomlin 2 1 1 1 1 2

Turnbull pitched to 3 batters in the 7th

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Adrian Johnson; Second, Quinn Wolcott; Third, Gary Cederstrom.

