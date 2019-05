Tuesday’s College Baseball Scores

By The Associated Press

EAST

Albany 5, Sacred Heart 3

Boston College 19, Maine 16

Georgetown 4, UMBC 3

Hartford 16, LIU Brooklyn 5

Mount St. Mary’s at Penn St.

UConn 5, Rhode Island 4

UMass 6, Fairfield 3

UMass Lowell 3, Bryant 2

West Virginia 9, Pittsburgh 4

William & Mary 9, Saint Joseph’s 8

SOUTH

Auburn 8, North Alabama 7

Austin Peay 20, W. Kentucky 12

Belmont 6, Evansville 4

Charleston 9, The Citadel 8

Charlotte 9, Charleston Southern 3

Clemson 14, Coastal Carolina 3

East Carolina 4, Campbell 3

Georgia Tech 7, Mercer 1

Jacksonville at South Florida, ccd.

Jacksonville St. 5, UAB 3

Kennesaw St. 11, Georgia Southern 10, 12 innings

Kentucky 7, Michigan 4

Liberty 3, Duke 2

LSU 7, New Orleans 5

Maryland 6, James Madison 5

Memphis at UT Martin, ccd.

Morehead St. 8, Dayton 5

North Carolina 7, High Point 0

Northwestern St. at Louisiana-Monroe, ccd.

Old Dominion 17, VMI 8

Presbyterian 11, Georgia St. 7

Radford 8, Wake Forest 6

South Carolina 1, S.C. Upstate 0

Southern Miss. 12, Troy 2

Stetson 6, FIU 4

Tennessee 15, Tennessee Tech 10

Tulane 11, South Alabama 1, 7 innings

UCF 13, FAU 10

UNC Asheville 13, Appalachian St. 7

UNC Greensboro 9, Winthrop 3

Vanderbilt 5, Middle Tennessee 2

Virginia 8, VCU 7

W. Carolina 9, E. Kentucky 6

MIDWEST

Cent. Michigan 10, Michigan St. 2

Cincinnati 6, N. Kentucky 5

Creighton 13, Omaha 2

E. Illinois 13, Butler 6

Iowa at W. Illinois, ccd.

Marshall 10, Ohio 7

Milwaukee 5, N. Illinois 3

Notre Dame 12, Northwestern 4

Ohio St. 7, Youngstown St. 4

Purdue 4, Xavier 3

S. Illinois 19, Saint Louis 8

SIU Edwardsville at Illinois St., ccd.

Toledo 13, Fort Wayne 8

Valparaiso 4, Chicago St. 3

Wright St. 7, Kent St. 5

SOUTHWEST

Arkansas St. 6, Mississippi 5

Baylor 12, UT Arlington 2, 7 innings

Lamar 10, TCU 5

Little Rock 5, Cent. Arkansas 1

Rice 2, Houston 1

Texas 9, Incarnate Word 0

Texas A&M-CC at UT Rio Grande Valley, ccd.

Wichita St. 4, Oral Roberts 2

FAR WEST

Oregon St. 4, Portland 3

Stanford 7, Cal Poly 1

UC Davis 3, San Francisco 2, 10 innings

UC Santa Barbara 9, Pepperdine 4

TOURNAMENTS NAIA Williamsburg Bracket

Lyon 18, Baker 12, Baker eliminated

Indiana Tech 10, Cumberlands (Ky.) 5

Kingsport Bracket

Campbellsville 11, Marian (Ind.) 8, Marian eliminated

Webber International 1, Tennessee Wesleyan 0

Madonna 5, Campbellsville 4, Campbellsville eliminated

Lawrenceville Bracket

Indiana Southeast 5, St. Xavier 4, SXU eliminated

Georgia Gwinnett 12 Georgetown (Ky.) 2

Indiana Southeast 10, Union (Ky.) 5, Union (Ky.) eliminated

Macon Bracket

Middle Georgia St. 11, Huntington 2, Huntington eliminated

Southeastern (Fla.) 7, Rio Grande 2

Middle Georgia St. 8, British Columbia 0, British Columbia eliminated

Miami Gardens Bracket

Thomas (Ga.) 11, Bryan 10, Bryan eliminated

St. Thomas (Fla.) 7 William Jessup 3

Talladega 8, Thomas (Ga.) 0, Thomas (Ga.) elimated

Henderson Bracket

Texas Wesleyan 7, Clarke 6, 10 innings, Clarke eliminated

Oklahoma Wesleyan 8, Freed-Hardeman 3

Texas Wesleyan 2, Concordia (Neb.) 1, Concordia (Neb.) eliminated

Montgomery Bracket

Hope International 16, Jarvis Christian 9, JCC eliminated

Faulkner 10, Central Methodist 5

Shreveport Bracket

Columbia (Mo.) 15, LSU Shreveport 12, LSUS eliminated

Bellevue 6, York (Neb.) 1

Santa Barbara Bracket

Westmont 7, Jamestown 3, Jamestown eliminated

Science & Arts (Okla.) 11, Antelope Valley 2

Westmont 9, Arizona Christian 0, Arizona Christian eliminated

