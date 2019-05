Twins 11, White Sox 4

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Tilson cf 3 1 1 0 0 0 .306 Moncada 3b 4 0 2 1 0 0 .284 Abreu 1b 4 0 1 1 0 0 .263 Castillo c 4 0 1 0 0 0 .176 McCann c 0 0 0 0 0 0 .333 Jimenez lf 4 1 0 0 0 2 .224 Anderson ss 3 1 3 0 0 0 .337 a-Rondon ph-ss 1 0 0 0 0 1 .215 Alonso dh 4 0 1 2 0 1 .177 Sanchez 2b 4 1 0 0 0 0 .228 Cordell rf 4 0 0 0 0 3 .235 Totals 35 4 9 4 0 7

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Kepler dh 4 2 3 4 0 0 .271 Polanco ss 3 1 0 0 2 0 .339 1-Adrianza pr-ss 0 0 0 0 0 0 .203 Gonzalez rf 5 1 1 1 0 2 .244 Rosario lf 5 1 4 3 0 1 .285 Cron 1b 4 0 0 0 0 2 .271 Sano 3b 3 3 1 1 2 1 .250 Schoop 2b 3 2 1 0 0 0 .271 b-Arraez ph-2b 0 0 0 0 1 0 .467 Castro c 5 1 1 0 0 3 .233 Buxton cf 4 0 1 1 0 1 .261 Totals 36 11 12 10 5 10

Chicago 040 000 000— 4 9 1 Minnesota 122 320 10x—11 12 1

a-struck out for Anderson in the 8th. b-walked for Schoop in the 8th.

1-ran for Polanco in the 7th.

E_Cordell (2), Polanco (7). LOB_Chicago 7, Minnesota 9. 2B_Anderson (6), Kepler (11), Gonzalez (6), Rosario (7), Schoop (13), Castro (5), Buxton (19). HR_Rosario (15), off Lopez; Sano (5), off Lopez; Kepler (11), off Lopez. RBIs_Moncada (32), Abreu (41), Alonso 2 (22), Kepler 4 (29), Gonzalez (17), Rosario 3 (42), Sano (9), Buxton (25). SF_Kepler. S_Moncada.

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Castillo 2, Sanchez); Minnesota 5 (Polanco, Rosario, Cron 2, Schoop). RISP_Chicago 3 for 8; Minnesota 4 for 18.

Runners moved up_Abreu, Alonso, Polanco. GIDP_Abreu.

DP_Minnesota 1 (Cron, Schoop).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lopez, L, 3-5 3 2-3 7 8 8 2 3 82 6.03 Burr 1 2 2 2 1 3 33 4.58 Fry 1 1-3 2 0 0 0 1 25 5.89 Vieira 2 1 1 0 2 3 44 2.08 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Berrios, W, 7-2 6 2-3 9 4 1 0 4 98 3.20 May 1-3 0 0 0 0 1 5 3.93 Littell 2 0 0 0 0 2 25 0.00

Inherited runners-scored_Burr 1-1, Fry 2-2, May 1-0. HBP_Berrios 2 (Tilson,Tilson), Lopez (Schoop), Fry (Cron). WP_Lopez.

Umpires_Home, Sean Barber; First, Larry Vanover; Second, Dave Rackley; Third, Jim Reynolds.

T_3:27. A_29,638 (38,649).

