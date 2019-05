Twins 3, Angels 1

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Kepler rf 4 0 2 0 1 1 .244 Polanco dh 4 0 0 0 1 1 .335 Astudillo 1b 4 0 1 0 0 0 .276 Rosario lf 4 1 1 0 0 0 .260 Sano 3b 4 1 1 2 0 1 .190 Arraez 2b 4 1 3 0 0 0 .625 Castro c 4 0 1 0 0 2 .246 Adrianza ss 4 0 1 1 0 1 .205 Buxton cf 4 0 0 0 0 2 .267 Totals 36 3 10 3 2 8

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. La Stella 2b-1b-2b 4 0 3 1 0 0 .310 Trout cf 4 0 0 0 0 1 .288 Ohtani dh 3 0 0 0 1 3 .250 Simmons ss 4 0 1 0 0 0 .298 Smith c 0 0 0 0 0 0 .300 Calhoun rf 4 0 0 0 0 3 .230 Lucroy c-1b 4 0 0 0 0 0 .262 Goodwin lf 4 1 2 0 0 1 .304 Walsh 1b 2 0 0 0 0 2 .333 a-Pujols ph 0 0 0 0 1 0 .241 1-Cozart pr-3b-ss 1 0 0 0 0 0 .129 Fletcher 3b-2b-3b 3 0 0 0 1 0 .289 Totals 33 1 6 1 3 10

Minnesota 010 000 020—3 10 0 Los Angeles 000 000 100—1 6 0

a-walked for Walsh in the 7th.

1-ran for Pujols in the 7th.

LOB_Minnesota 8, Los Angeles 8. HR_Sano (2), off Buttrey. RBIs_Sano 2 (5), Adrianza (8), La Stella (27).

Runners left in scoring position_Minnesota 3 (Polanco, Rosario, Buxton); Los Angeles 2 (Trout 2). RISP_Minnesota 0 for 5; Los Angeles 1 for 4.

Runners moved up_Astudillo, Fletcher. GIDP_Rosario.

DP_Los Angeles 1 (La Stella, Simmons, Walsh).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Odorizzi 5 3 0 0 2 6 90 2.38 Harper, H, 3 1 1-3 1 1 1 0 2 20 1.77 Rogers, W, 1-0, BS, 1-5 1 2-3 1 0 0 1 2 27 1.35 Parker, S, 8-8 1 1 0 0 0 0 10 1.10 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Cole 1 2 0 0 0 0 12 4.32 Pena 5 4 1 1 1 3 68 3.30 Anderson 1 1 0 0 1 1 28 2.93 Buttrey, L, 2-2 1-3 3 2 2 0 0 11 1.50 Bedrosian 2-3 0 0 0 0 2 11 2.86 Robles 1 0 0 0 0 2 18 3.43

Inherited runners-scored_Rogers 1-1, Bedrosian 1-0. WP_Pena.

Umpires_Home, Gary Cederstrom; First, Marvin Hudson; Second, Adrian Johnson; Third, Quinn Wolcott.

T_3:28. A_34,177 (45,050).

