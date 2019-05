Twins 8, Blue Jays 0

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Kepler rf 4 0 0 0 0 1 .241 Cave rf 0 1 0 0 1 0 .206 Polanco ss 4 2 3 1 1 0 .317 Cruz dh 5 0 3 0 0 0 .304 Rosario lf 4 1 1 3 0 1 .224 Cron 1b 5 0 0 0 0 2 .206 Gonzalez 3b 2 1 0 0 1 1 .200 a-Adrianza ph-3b 1 0 0 0 0 0 .143 Schoop 2b 4 2 2 0 0 0 .290 Castro c 3 1 2 3 0 0 .244 Garver c 0 0 0 0 0 0 .333 Buxton cf 4 0 1 1 0 0 .263 Totals 36 8 12 8 3 5

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Sogard 2b-ss 4 0 0 0 0 2 .350 Galvis ss 3 0 1 0 0 1 .279 Brito rf 1 0 0 0 0 0 .083 Grichuk cf 4 0 1 0 0 1 .256 Smoak 1b 3 0 0 0 1 1 .245 Guerrero Jr. 3b 3 0 0 0 0 2 .152 Tellez dh 3 0 1 0 0 0 .260 Drury rf-2b 3 0 0 0 0 1 .210 Hernandez lf 3 0 0 0 0 2 .200 Jansen c 2 0 0 0 1 0 .183 Totals 29 0 3 0 2 10

Minnesota 120 210 101—8 12 0 Toronto 000 000 000—0 3 2

a-grounded out for Gonzalez in the 8th.

E_Galvis (2), Guerrero Jr. (2). LOB_Minnesota 6, Toronto 4. 2B_Polanco (10), Schoop 2 (10), Buxton (15). HR_Castro (4), off Stroman; Rosario (12), off Stroman; Polanco (6), off Hudson. RBIs_Polanco (12), Rosario 3 (28), Castro 3 (11), Buxton (12). SF_Rosario.

Runners left in scoring position_Minnesota 2 (Cron 2). RISP_Minnesota 2 for 8; Toronto 0 for 1.

Runners moved up_Rosario, Kepler, Castro. LIDP_Kepler. GIDP_Cruz, Guerrero Jr..

DP_Minnesota 1 (Gonzalez, Cron); Toronto 2 (Smoak, Galvis), (Guerrero Jr., Sogard, Smoak).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Perez, W, 5-0 7 2 0 0 2 9 102 2.83 Harper 1 0 0 0 0 1 8 1.98 Magill 1 1 0 0 0 0 15 3.86 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Stroman, L, 1-5 4 2-3 8 6 5 2 2 71 2.96 Hudson 1 2-3 3 1 1 0 1 31 3.86 Gaviglio 1 2-3 0 0 0 0 1 22 1.12 Biagini 1-3 1 1 1 1 0 20 3.45 Pannone 2-3 0 0 0 0 1 10 7.78

Inherited runners-scored_Gaviglio 1-0, Pannone 2-1. HBP_Gaviglio (Castro). PB_Jansen (2).

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Todd Tichenor; Second, Phil Cuzzi; Third, Tom Hallion.

T_2:52. A_12,292 (53,506).

