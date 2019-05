USGA Senior Women’s Scores

By The Associated Press

Sunday At Pine Needles Lodge & Golf Club Southern Pines, N.C. Yardage: 6,016; Par: 71 Final Round

(a-denotes amateur)

Helen Alfredsson, 75-69-69-72-285

Juli Inkster, 78-68-71-70-287

Trish Johnson, 75-72-66-74-287

Michele Redman, 77-72-72-68-289

Advertisement

Jane Crafter, 76-71-72-70-289

Nanci Bowen, 73-75-70-72-290

Barbara Moxness, 73-74-74-70-291

Danielle Ammaccapane, 72-75-72-72-291

Lisa DePaulo, 74-72-74-72-292

Laura Davies, 75-70-74-73-292

Wendy Doolan, 81-68-71-74-294

Tammie Green, 78-70-73-74-295

Suzy Green-Roebuck, 78-73-69-75-295

Donna Andrews, 78-75-74-71-298

Becky Iverson, 75-72-76-75-298

Yuko Saito, 74-78-75-74-301

Jackie Gallagher-Smith, 75-74-77-75-301

Cheryl Fox, 75-78-73-75-301

Laura Shanahan Rowe, 75-79-75-73-302

Maggie Will, 79-77-71-75-302

Christa Johnson, 74-79-75-75-303

Cathy Johnston-Forbes, 80-74-74-75-303

Jamie Fischer, 80-77-77-70-304

Barb Mucha, 78-76-75-75-304

Kimberly Williams, 77-75-72-80-304

Sue Ginter, 75-73-74-82-304

Pamela Kerrigan-Johnson, 78-77-76-75-306

Carolyn Hill, 76-77-76-77-306

Carolyn Barnett-Howe, 75-80-75-77-307

Judith Kyrinis (a), 80-76-74-77-307

Sally Krueger (a), 77-77-75-78-307

Lorie Kane, 78-76-73-80-307

Mary Ann Hayward (a), 82-75-77-74-308

Anne Marie Palli, 82-75-75-76-308

Jenny Lidback, 76-77-78-77-308

Hollis Stacy, 76-78-74-80-308

Elaine Crosby, 79-75-74-80-308

Leslie Spalding, 75-78-79-77-309

Cindy Figg-Currier, 77-71-78-83-309

Liselotte Neumann, 73-79-82-76-310

Ellen Port (a), 80-77-73-80-310

Amy Ellertson (a), 79-78-78-76-311

Alicia Dibos, 83-71-80-77-311

Dede Cusimano, 78-79-79-77-313

Marilyn Lovander, 76-77-78-82-313

Val Skinner, 78-78-75-82-313

Kris Tschetter, 82-73-78-81-314

Kay Cockerill, 81-75-79-80-315

Jane Geddes, 77-80-78-80-315

Audra Burks, 76-78-82-80-316

Sally Austin, 77-78-82-81-318

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.