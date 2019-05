USGA Senior Women’s Scores

By The Associated Press

Friday At Pine Needles Lodge & Golf Club Southern Pines, N.C. Yardage: 6,016; Par 71 Second Round

(a-denotes amateur)

Helen Alfredsson, 75-69-144

Laura Davies, 75-70-145

Lisa DePaulo, 74-72-146

Juli Inkster, 78-68-146

Jane Crafter, 76-71-147

Barbara Moxness, 73-74-147

Becky Iverson, 75-72-147

Trish Johnson, 75-72-147

Danielle Ammaccapane, 72-75-147

Sue Ginter, 75-73-148

Cindy Figg-Currier, 77-71-148

Nanci Bowen, 73-75-148

Tammie Green, 78-70-148

Michele Redman, 77-72-149

Wendy Doolan, 81-68-149

Jackie Gallagher-Smith, 75-74-149

Suzy Green-Roebuck, 78-73-151

Yuko Saito, 74-78-152

Kimberly Williams, 77-75-152

Liselotte Neumann, 73-79-152

Christa Johnson, 74-79-153

Leslie Spalding, 75-78-153

Marilyn Lovander, 76-77-153

Donna Andrews, 78-75-153

Jenny Lidback, 76-77-153

Carolyn Hill, 76-77-153

Cheryl Fox, 75-78-153

a-Sally Krueger, 77-77-154

Cathy Johnston-Forbes, 80-74-154

Audra Burks, 76-78-154

Alicia Dibos, 83-71-154

Hollis Stacy, 76-78-154

Elaine Crosby, 79-75-154

Laura Shanahan Rowe, 75-79-154

Lorie Kane, 78-76-154

Barb Mucha, 78-76-154

Pamela Kerrigan-Johnson, 78-77-155

Sally Austin, 77-78-155

Kris Tschetter, 82-73-155

Carolyn Barnett-Howe, 75-80-155

a-Judith Kyrinis, 80-76-156

Maggie Will, 79-77-156

Val Skinner, 78-78-156

Kay Cockerill, 81-75-156

Jamie Fischer, 80-77-157

Dede Cusimano, 78-79-157

a-Mary Ann Hayward, 82-75-157

a-Ellen Port, 80-77-157

Jane Geddes, 77-80-157

a-Amy Ellertson, 79-78-157

Anne Marie Palli, 82-75-157

Failed to Qualify

Jean Bartholomew, 78-80-158

Karen Weiss, 79-79-158

a-Lisa McGill, 76-82-158

Missie McGeorge, 80-78-158

Kathryn Imrie, 79-79-158

Lisa Grimes, 81-77-158

C.J. Reeves, 78-80-158

Jan Stephenson, 81-77-158

a-Hui Chong Dofflemyer, 78-80-158

a-Kristine Franklin, 82-77-159

a-Susan Cohn, 81-78-159

a-Brenda Pictor, 81-79-160

Yumi Kubota, 80-80-160

Jennifer Cully, 81-79-160

Barb Bunkowsky, 78-82-160

a-Lara Tennant, 84-76-160

a-Terrill Samuel, 79-81-160

a-Leigh Klasse, 81-79-160

a-Lynne Cowan, 79-82-161

a-Marilyn Hardy, 79-82-161

Susie Redman, 83-78-161

a-Kim Eaton, 78-83-161

a-Susan West, 80-81-161

Nodjya Cook, 83-78-161

Julie Piers, 83-78-161

Laurie Rinker, 78-84-162

Sherry Andonian, 82-80-162

Joy Bonhurst, 85-77-162

Kaori Shimura, 83-79-162

Nancy Scranton, 81-81-162

Martha Nause, 81-82-163

Kelley Brooke, 84-79-163

Susan Bond-Philo, 81-82-163

Amy Alcott, 86-77-163

Dina Ammaccapane, 84-80-164

Laurel Kean, 80-84-164

Laura Baugh, 79-85-164

Amy Stubblefield, 79-85-164

Amy Fruhwirth, 86-78-164

a-Kim Keyer-Scott, 82-83-165

Pam Elders, 88-77-165

a-Ronda Henderson, 83-82-165

a-Marianne Towersey, 76-89-165

a-Akemi Nakata Khaiat, 83-82-165

Dana Bates, 87-78-165

a-Martha Leach, 85-80-165

Marlene Davis, 82-83-165

a-Kathy Kurata, 85-80-165

a-Sue Wooster, 82-85-167

a-Julie Harrison, 88-79-167

JoAnne Carner, 82-85-167

a-Kelley Nittoli, 92-76-168

Nancy Harvey, 88-80-168

Pat Shriver, 86-83-169

a-Kim Briele, 82-87-169

a-Laura Coble, 82-87-169

a-Tina Barker, 86-84-170

a-Leslie Folsom, 82-89-171

a-Betsy Aldrich, 87-84-171

Sue Billek Nyhus, 85-87-172

Christine Reuss, 88-84-172

Joanne Foreman, 88-84-172

a-Tama Caldabaugh, 86-88-174

Lorie Wilkes, 95-79-174

Marjorie Jones, 86-90-176

a-Linda Bowman Segre, 94-83-177

