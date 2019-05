Web.com Tour – Evans Scholars Invitational Scores

By The Associated Press

Friday At The Glen Club Glenview, Ill. Purse: $550,000 Yardage: 7,225; Par 72 Partial Second Round Rob Oppenheim 67-65—132 Vince Covello 68-65—133 Marcelo Rozo 67-68—135 Luke Guthrie 68-68—136 Steve Marino 71-66—137 Tyler McCumber 65-72—137 J.T. Griffin 71-66—137 Vince India 67-70—137 George Cunningham 68-69—137 Lanto Griffin 71-66—137 Steve LeBrun 69-69—138 Michael Gligic 73-65—138 Jimmy Stanger 69-69—138 Scottie Scheffler 68-70—138 Erik Compton 69-69—138 Paul Haley II 69-69—138 Thomas Bass 70-69—139 Brandon Crick 68-71—139 Grant Hirschman 73-66—139 Zac Blair 70-70—140 Sebastian Cappelen 70-70—140 Nicholas Thompson 70-70—140 Eric Steger 72-68—140 Matt Atkins 71-69—140 Conrad Shindler 71-69—140 Ben Polland 71-69—140 Jonathan Hodge 72-68—140 Vincent Whaley 70-70—140 Tim Wilkinson 74-67—141 Tag Ridings 71-70—141 Kyle Jones 70-71—141 Bo Hoag 72-69—141 Scott Harrington 74-67—141 Michael Johnson 73-68—141 Corey Pereira 70-71—141 Jack Maguire 69-72—141 Horacio León 71-70—141 Ted Smith 72-69—141 Timothy Madigan 71-70—141 Rhein Gibson 73-69—142 Erik Barnes 74-68—142 Brett Stegmaier 73-69—142 Garrett Osborn 70-72—142 John Oda 73-69—142 Chase Hanna 72-70—142 Brendon Doyle 71-71—142 Travis Smyth 71-71—142 Alexander Hicks 70-72—142 David Lingmerth 72-70—142 Brad Fritsch 72-71—143 Trevor Cone 73-70—143 Sam Love 72-71—143 Tyson Alexander 74-69—143 Brett Quigley 74-69—143 Kyle Reifers 71-72—143 Michael Arnaud 73-71—144 Brian Campbell 71-73—144 Harry Higgs 72-72—144 Wade Binfield 73-71—144 Dan Woltman 74-70—144 Chad Campbell 72-72—144 Daniel Summerhays 73-72—145 Steve Wheatcroft 73-72—145 Max Rottluff 75-70—145 Jonathan Randolph 76-69—145 Steven Ihm 70-75—145 Matt Harmon 71-74—145 Jimmy Beck 75-70—145 Gustavo Morantes 74-71—145 Maverick McNealy 74-71—145 Smylie Kaufman 76-70—146 Frank Lickliter II 73-73—146 Brad Hopfinger 79-67—146 Seann Harlingten 75-71—146 Stephen Gangluff 75-71—146 John Peterson 75-72—147 Edward Loar 78-69—147 Rafael Becker 72-75—147 Lee Hodges 73-74—147 Dan McCarthy 75-72—147 Nelson Ledesma 74-74—148 Ángel Cabrera 72-76—148 Dawie van der Walt 76-72—148 Greg Yates 75-74—149 Olin Browne, Jr. 75-74—149 Kevin Stadler 78-73—151

