Web.com Tour – Evans Scholars Invitational Scores

By The Associated Press

Thursday At The Glen Club Glenview, Ill. Purse: $550,000 Yardage: 7,225; Par 72 (36-36) First Round Tyler McCumber 34-31—65 Rob Oppenheim 33-34—67 Vince India 32-35—67 Marcelo Rozo 35-32—67 Vince Covello 36-32—68 Scottie Scheffler 35-33—68 Luke Guthrie 32-36—68 Brandon Crick 35-33—68 George Cunningham 35-33—68 Ben Kohles 35-34—69 Jimmy Gunn 36-33—69 Michael McGowan 35-34—69 Max Greyserman 34-35—69 MJ Daffue 37-32—69 Steve LeBrun 36-33—69 Jimmy Stanger 35-34—69 Erik Compton 34-35—69 Paul Haley II 33-36—69 Jack Maguire 35-34—69 Vincent Whaley 36-34—70 Brett Drewitt 33-37—70 Sebastian Cappelen 33-37—70 Zac Blair 37-33—70 Nicholas Thompson 35-35—70 Kyle Jones 34-36—70 Steven Ihm 33-37—70 Corey Pereira 35-35—70 Thomas Bass 34-36—70 Garrett Osborn 37-33—70 Alexander Hicks 36-34—70 Lanto Griffin 35-36—71 Kyle Reifers 36-35—71 Fabián Gómez 35-36—71 Oscar Fraustro 38-33—71 Mark Hubbard 36-35—71 Henrik Norlander 37-34—71 D.H. Lee 35-36—71 Ricky Barnes 37-34—71 Jordan Niebrugge 37-34—71 Nicolas Echavarria 36-35—71 Joshua Creel 36-35—71 Andrew Novak 35-36—71 Andy Zhang 33-38—71 Steve Marino 36-35—71 Tag Ridings 36-35—71 Brian Campbell 36-35—71 Matt Atkins 38-33—71 J.T. Griffin 35-36—71 Conrad Shindler 36-35—71 Horacio León 36-35—71 Matt Harmon 37-34—71 Ben Polland 38-33—71 Timothy Madigan 39-32—71 Travis Smyth 35-36—71 Brendon Doyle 34-37—71 Chad Campbell 36-36—72 David Lingmerth 39-33—72 Mark Blakefield 37-35—72 Rafael Campos 38-34—72 Will MacKenzie 36-36—72 Zecheng Dou 36-36—72 Blayne Barber 39-33—72 Callum Tarren 38-34—72 Will Cannon 36-36—72 T.J. Vogel 37-35—72 Nick Voke 37-35—72 Davis Riley 39-33—72 Nick Hardy 36-36—72 Bo Hoag 39-33—72 Brad Fritsch 35-37—72 Eric Steger 36-36—72 Ángel Cabrera 38-34—72 Harry Higgs 36-36—72 Sam Love 38-34—72 Rafael Becker 36-36—72 Jonathan Hodge 35-37—72 Ted Smith 37-35—72 Chase Hanna 37-35—72 Martin Piller 37-36—73 Justin Lower 38-35—73 Chase Seiffert 36-37—73 Danny Walker 38-35—73 Kevin Dougherty 38-35—73 Chad Ramey 37-36—73 Kevin Lucas 39-34—73 Andres Gonzales 38-35—73 Rhein Gibson 36-37—73 Daniel Summerhays 34-39—73 Michael Gligic 37-36—73 Steve Wheatcroft 35-38—73 Frank Lickliter II 37-36—73 Trevor Cone 36-37—73 Brett Stegmaier 35-38—73 Michael Arnaud 36-37—73 Michael Johnson 37-36—73 Wade Binfield 36-37—73 Grant Hirschman 36-37—73 John Oda 33-40—73 Lee Hodges 39-34—73 Brett Quigley 41-33—74 Maverick McNealy 38-36—74 Billy Kennerly 37-37—74 Derek Ernst 38-36—74 Chris Baker 36-38—74 Michael Hebert 38-36—74 Michael Miller 37-37—74 Patrick Sullivan 40-34—74 Dylan Meyer 40-34—74 Tim Wilkinson 39-35—74 Erik Barnes 39-35—74 Nelson Ledesma 38-36—74 Scott Harrington 39-35—74 Tyson Alexander 38-36—74 Gustavo Morantes 37-37—74 Dan Woltman 39-35—74 Dan McCarthy 40-35—75 Ryan Brehm 38-37—75 Jim Renner 37-38—75 Austin Smotherman 37-38—75 Ethan Tracy 36-39—75 Zach Wright 36-39—75 Brock Mackenzie 37-38—75 Bryan Bigley 37-38—75 Jeffrey Kellen 38-37—75 Zach Steffen 41-34—75 Chris Wilson 39-36—75 John Peterson 40-35—75 Eric Axley 39-36—75 Max Rottluff 40-35—75 Greg Yates 39-36—75 Seann Harlingten 36-39—75 Jimmy Beck 40-35—75 Olin Browne, Jr. 38-37—75 Stephen Gangluff 41-34—75 Dawie van der Walt 40-36—76 Christian Brand 38-38—76 Smylie Kaufman 37-39—76 Jonathan Randolph 38-38—76 Rick Lamb 42-35—77 David Skinns 38-39—77 Kris Blanks 42-35—77 Carl Yuan 39-38—77 Byron Meth 39-38—77 Brandon Matthews 39-38—77 Joseph Winslow 39-38—77 Brian Richey 40-37—77 Steven Alker 41-37—78 Rico Hoey 40-38—78 Edward Loar 43-35—78 Kevin Stadler 42-36—78 James Driscoll 39-40—79 Motin Yeung 45-34—79 Brad Hopfinger 41-38—79 Charlie Saxon 39-41—80

