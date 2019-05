Web.com Tour – KC Golf Classic Scores

By The Associated Press

Friday At Nicklaus GC at LionsGate Overland Park, Kan. Purse: $675,000 Yardage: 7,251; Par 72 Second Round Luke Guthrie 69-67—136 Tim Wilkinson 71-67—138 Michael Gellerman 71-67—138 Austin Smotherman 72-67—139 Jack Maguire 71-68—139 Matt Harmon 68-71—139 Harry Higgs 73-67—140 Dan McCarthy 69-71—140 Mark Hubbard 71-69—140 Chris Naegel 71-69—140 Kyle Reifers 74-66—140 Nelson Ledesma 72-68—140 Henrik Norlander 69-72—141 Nick Voke 72-69—141 George Cunningham 71-70—141 Motin Yeung 65-76—141 Callum Tarren 71-71—142 Erik Compton 70-72—142 Steve Marino 67-75—142 Andy Zhang 71-71—142 Steve Wheatcroft 67-75—142 James Driscoll 71-71—142 Carl Yuan 72-70—142 Boo Weekley 73-69—142 David Skinns 72-70—142 John Peterson 71-71—142 T.J. Vogel 73-69—142 Rob Oppenheim 72-71—143 Daniel Summerhays 70-73—143 Joseph Bramlett 73-70—143 Kevin Lucas 74-69—143 Wade Binfield 72-71—143 Michael Arnaud 71-72—143 Jamie Arnold 71-72—143 Marcelo Rozo 72-71—143 Lanto Griffin 73-71—144 Mark Anderson 72-72—144 Jimmy Gunn 71-73—144 Lee Hodges 72-72—144 Matthew NeSmith 75-69—144 Max Rottluff 73-71—144 Vincent Whaley 73-71—144 Jordan Niebrugge 73-71—144 Albin Choi 73-71—144 Edward Loar 72-73—145 John Merrick 73-72—145 Christian Brand 73-72—145 D.H. Lee 72-73—145 Ethan Tracy 72-73—145 Paul Haley II 72-73—145 Mickey DeMorat 74-71—145 Bo Hoag 73-72—145 Xinjun Zhang 74-71—145 Conrad Shindler 74-71—145 Brandon Crick 72-73—145 Seann Harlingten 72-73—145 Andrew Novak 71-74—145 Tyson Alexander 74-71—145 Brett Coletta 73-73—146 Justin Lower 75-71—146 Rico Hoey 75-71—146 William Harrold 73-73—146 Michael McGowan 73-73—146 Jonathan Hodge 73-73—146 Eric Steger 73-73—146 Brian Campbell 70-76—146 Michael Gligic 74-72—146 Rafael Campos 76-70—146 Bhavik Patel 73-73—146 Martin Flores 74-72—146 Scott Harrington 73-73—146 Joseph Winslow 73-73—146 Michael Miller 76-70—146 Brock Mackenzie 76-70—146 William Kropp 73-73—146

Failed to make the cut

Brad Hopfinger 71-76—147 Brett Drewitt 75-72—147 Rhein Gibson 78-69—147 Dicky Pride 76-71—147 Joshua Creel 73-74—147 Oliver Bekker 74-73—147 Emmanuel Kountakis 76-71—147 Byron Meth 74-73—147 Patrick Sullivan 73-74—147 Jordan Gumberg 74-73—147 Robby Shelton 76-71—147 Michael Johnson 72-75—147 Jason Bohn 76-71—147 Steven Ihm 74-73—147 J.T. Griffin 72-75—147 Timothy Madigan 72-75—147 Greg Yates 74-73—147 Will Zalatoris 73-74—147 Vince Covello 73-75—148 Kevin Roy 76-72—148 Mookie DeMoss 75-73—148 Derek Ernst 73-75—148 Zac Blair 72-76—148 Matt Atkins 74-74—148 Vince India 75-73—148 Armando Favela 74-74—148 Norman Xiong 73-75—148 Blake Trimble 71-77—148 Scott Gutschewski 75-74—149 Mike Weir 76-73—149 Steven Alker 73-76—149 Brian Richey 75-74—149 Chad Ramey 73-76—149 Chase Hanna 75-74—149 Ted Smith 74-75—149 Hunter Stewart 74-75—149 Erik Barnes 74-75—149 Trevor Cone 75-74—149 Sebastian Cappelen 76-73—149 Max Greyserman 76-73—149 Ryan Brehm 75-75—150 Todd Baek 74-76—150 Charlie Saxon 73-77—150 Taylor Montgomery 73-77—150 MJ Daffue 74-76—150 Olin Browne, Jr. 77-73—150 Brett Quigley 74-76—150 Jay McLuen 76-74—150 Drew Weaver 72-79—151 Tag Ridings 76-75—151 Brad Fritsch 78-73—151 Zecheng Dou 75-76—151 Ryan Yip 74-77—151 Nicolas Echavarria 73-78—151 JD Dornes 76-75—151 Zahkai Brown 73-78—151 Oscar Fraustro 72-80—152 Gage Ihrig 76-76—152 Ben Kohles 77-75—152 Jonathan Randolph 73-79—152 Ben Taylor 74-78—152 Andres Gallegos 76-76—152 Corey Pereira 75-77—152 Zachary Edmondson 76-76—152 Horacio León 77-76—153 Danny Walker 77-77—154 Michael Buttacavoli 75-79—154 Ben Polland 77-77—154 Thomas Bass 79-75—154 Sam Love 77-77—154 Mark Blakefield 79-75—154 Dawie van der Walt 78-77—155 Dylan Meyer 79-77—156 Casey Wittenberg 77-79—156 Rafael Becker 79-77—156 Aaron Davis 81-76—157 Jin Park 80-78—158

