Web.com Tour Money Leaders

Through May 19 Trn Money 1. Robby Shelton 12 $303,755 2. Xinjun Zhang 12 $279,462 3. Scottie Scheffler 10 $209,319 4. Mark Anderson 7 $209,041 5. Lanto Griffin 11 $175,286 6. Mark Hubbard 12 $149,086 7. Michael Gellerman 12 $144,691 8. Michael Gligic 12 $138,523 9. Tyler McCumber 10 $136,920 10. Rafael Campos 10 $133,233 11. Zecheng Dou 10 $113,978 12. Vince Covello 9 $113,460 13. Dan McCarthy 10 $113,062 14. Chase Seiffert 11 $111,098 15. Vincent Whaley 12 $107,500 16. Drew Weaver 12 $103,346 17. Nelson Ledesma 11 $103,163 18. Harry Higgs 11 $97,394 19. Henrik Norlander 12 $90,528 20. Tim Wilkinson 11 $88,287 21. Maverick McNealy 10 $86,780 22. Justin Lower 11 $83,736 23. Steve LeBrun 11 $78,204 24. Ben Taylor 11 $76,384 25. Chris Baker 11 $72,247 26. Cameron Percy 6 $71,887 27. Ben Kohles 11 $71,104 28. Jimmy Stanger 10 $70,966 29. Brian Campbell 11 $67,832 30. Austin Smotherman 11 $67,222 31. Carl Yuan 9 $65,461 32. Brett Stegmaier 11 $65,119 33. Billy Kennerly 9 $64,676 34. Joseph Bramlett 12 $64,338 35. John Oda 10 $63,204 36. Brett Coletta 10 $61,509 37. Wade Binfield 10 $61,182 38. Rhein Gibson 11 $57,584 39. Jamie Arnold 11 $57,387 40. Bo Hoag 11 $56,632 41. Doug Ghim 9 $56,000 42. Steven Alker 9 $55,750 43. Andrew Novak 11 $53,851 44. Max Greyserman 12 $52,876 45. Matthew NeSmith 12 $52,480 46. George Cunningham 9 $51,902 47. Willy Wilcox 9 $51,115 48. Steve Marino 8 $49,120 49. Ryan Brehm 10 $47,893 50. Rob Oppenheim 12 $46,995

