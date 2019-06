White Sox 10, Indians 4

By The Associated Press

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 3 1 0 0 2 0 .283 Mercado cf 4 0 0 0 0 3 .304 Santana dh 4 0 1 2 0 1 .284 Luplow rf 4 1 1 1 0 0 .244 Ramirez 3b 3 1 1 0 1 0 .211 Kipnis 2b 4 0 2 0 0 0 .230 Perez c 2 0 0 0 2 0 .220 Bauers 1b 4 0 0 0 0 1 .210 Allen lf 4 1 1 0 0 0 .145 Totals 32 4 6 3 5 5

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia cf 5 3 3 0 0 1 .302 Moncada 3b 5 0 2 1 0 2 .280 Abreu 1b 4 2 1 3 0 0 .255 Alonso dh 3 2 2 2 1 0 .180 McCann c 4 1 1 0 0 1 .346 Jimenez lf 4 0 3 2 0 0 .225 1-Cordell pr-rf 0 1 0 0 0 0 .233 Anderson ss 4 0 1 0 0 1 .335 Sanchez 2b 4 1 2 0 0 0 .248 Tilson rf-lf 4 0 0 0 0 2 .277 Totals 37 10 15 8 1 7

Cleveland 002 001 001— 4 6 2 Chicago 022 010 23x—10 15 1

1-ran for Jimenez in the 8th.

E_Kipnis (1), Allen (1), Anderson (11). LOB_Cleveland 7, Chicago 5. 2B_Ramirez (10), Kipnis (10), Garcia (9), Moncada (12), Alonso (6), Jimenez (3). HR_Luplow (7), off Banuelos; Alonso (7), off Carrasco; Abreu (15), off Otero. RBIs_Santana 2 (36), Luplow (14), Moncada (35), Abreu 3 (49), Alonso 2 (25), Jimenez 2 (13). SB_Sanchez (2). CS_Alonso (1), Sanchez (2). SF_Abreu.

Runners left in scoring position_Cleveland 6 (Mercado 2, Kipnis 2, Perez, Allen); Chicago 3 (Abreu, Tilson 2). RISP_Cleveland 1 for 8; Chicago 3 for 11.

Runners moved up_Bauers, Sanchez, Moncada, Anderson. GIDP_Perez, Allen.

DP_Cleveland 1 (Perez, Lindor); Chicago 2 (Anderson, Sanchez, Abreu), (Moncada, Sanchez, Abreu).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Carrasco, L, 4-6 6 1-3 10 6 6 1 7 108 4.98 Otero 1 2-3 5 4 4 0 0 29 4.56 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Banuelos, W, 3-4 5 1-3 5 3 3 3 3 88 7.36 Marshall, H, 3 1 2-3 0 0 0 0 0 13 0.00 Bummer 1 0 0 0 0 1 15 0.63 Fry 2-3 1 1 0 2 0 31 5.23 Ruiz 1-3 0 0 0 0 1 5 4.97

Inherited runners-scored_Otero 1-1, Ruiz 3-0. HBP_Banuelos (Mercado). WP_Banuelos, Otero.

Umpires_Home, Fieldin Culbreth; First, Paul Nauert; Second, D.J. Reyburn; Third, CB Bucknor.

T_3:10. A_22,182 (40,615).

