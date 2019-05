White Sox 4, Blue Jays 2

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Sogard 2b 2 1 0 0 1 0 .308 Guerrero Jr. dh 4 0 0 0 0 1 .207 Smoak 1b 2 0 0 0 2 0 .214 Grichuk rf 4 0 0 0 0 0 .245 Galvis ss 4 1 1 1 0 0 .279 Drury 3b 4 0 1 0 0 0 .207 McKinney lf 4 0 0 0 0 1 .224 Davis cf 3 0 0 0 0 1 .000 Jansen c 2 0 0 0 1 0 .160 Totals 29 2 2 1 4 3

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia ss 4 1 2 1 0 0 .292 Moncada 3b 5 0 0 0 0 2 .280 Abreu 1b 4 0 0 0 0 0 .262 Alonso dh 2 0 0 0 2 1 .180 Castillo c 4 0 1 1 0 3 .189 Delmonico lf 4 1 2 0 0 1 .232 Sanchez 2b 3 1 1 0 1 1 .228 Tilson cf 4 1 2 0 0 1 .324 Cordell rf 3 0 2 2 0 0 .253 Totals 33 4 10 4 3 9

Toronto 010 001 000—2 2 1 Chicago 100 100 02x—4 10 1

E_Galvis (4), Moncada (5). LOB_Toronto 5, Chicago 10. 2B_Sanchez (5). HR_Galvis (6), off Covey. RBIs_Galvis (17), Garcia (13), Castillo (10), Cordell 2 (11). SB_Sogard (3), Davis (1), Garcia (6). CS_Delmonico (1). SF_Garcia. S_Sogard, Cordell.

Runners left in scoring position_Toronto 2 (Grichuk, Jansen); Chicago 7 (Garcia 2, Moncada, Alonso, Castillo 2, Delmonico). RISP_Toronto 0 for 5; Chicago 2 for 12.

Runners moved up_Smoak, Abreu.

DP_Toronto 2 (Jansen, Galvis), (McKinney, Jansen).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Stroman 6 7 2 1 1 6 107 2.95 Biagini 1 2 0 0 1 1 24 3.20 Law, L, 0-1 1 1 2 2 1 2 26 7.11 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Covey 5 2-3 2 2 1 2 1 84 4.41 Marshall 1 1-3 0 0 0 0 1 15 0.00 Herrera, W, 1-2 1 0 0 0 2 0 12 5.21 Colome, S, 9-9 1 0 0 0 0 1 12 2.00

Inherited runners-scored_Marshall 1-0. WP_Law.

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Brian Knight; Second, Gerry Davis; Third, Pat Hoberg.

T_3:16. A_20,119 (40,615).

