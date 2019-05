WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through May 25 1. Naomi Osaka $3,558,048 2. Petra Kvitova $2,540,854 3. Karolina Pliskova $2,530,025 4. Ashleigh Barty $2,260,400 5. Kiki Bertens $2,088,181 6. Bianca Andreescu $1,580,236 7. Simona Halep $1,532,290 8. Belinda Bencic $1,477,916 9. Angelique Kerber $1,106,997 10. Aryna Sabalenka $1,022,769 11. Elina Svitolina $961,925 12. Elise Mertens $957,892 13. Danielle Collins $902,766 14. Hsieh Su-wei $882,371 15. Anett Kontaveit $724,268 16. Sloane Stephens $688,292 17. Zhang Shuai $666,668 18. Marketa Vondrousova $631,690 19. Sam Stosur $598,336 20. Barbora Strycova $591,359 21. Garbiñe Muguruza $574,615 22. Johanna Konta $570,864 23. Anastasia Pavlyuchenkova $534,707 24. Anastasija Sevastova $507,131 25. Victoria Azarenka $481,174 26. Wang Qiang $462,103 27. Donna Vekic $461,792 28. Serena Williams $458,805 29. Petra Martic $458,792 30. Kristina Mladenovic $456,307 31. Katerina Siniakova $447,131 32. Venus Williams $431,461 33. Madison Keys $428,922 34. Maria Sakkari $426,965 35. Yulia Putintseva $405,929 36. Aliaksandra Sasnovich $403,156 37. Caroline Garcia $402,927 38. Viktoria Kuzmova $369,236 39. Alison Riske $366,998 40. Jelena Ostapenko $353,688 41. Lesia Tsurenko $351,491 42. Caroline Wozniacki $351,182 43. Amanda Anisimova $334,072 44. Barbora Krejcikova $326,043 45. Wang Yafan $324,761 46. Julia Goerges $321,347 47. Sofia Kenin $315,742 48. Carla Suárez Navarro $313,874 49. Dayana Yastremska $305,419 50. Mihaela Buzarnescu $304,466

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.