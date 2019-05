Yankees 4, Rays 3

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 2b 5 1 0 0 0 1 .331 Voit 1b 3 1 0 0 1 1 .243 Sanchez c 4 1 2 0 0 2 .258 Frazier rf 4 1 1 0 0 1 .295 Tauchman rf 0 0 0 0 0 0 .205 Torres ss 3 0 1 1 0 2 .280 Andujar dh 4 0 1 0 0 1 .154 Urshela 3b 4 0 1 2 0 1 .349 Maybin lf 3 0 1 0 1 1 .324 Gardner cf 4 0 0 0 0 2 .205 Totals 34 4 7 3 2 12

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Meadows rf 4 1 2 2 1 1 .359 Pham lf 4 0 0 0 0 1 .292 Choi 1b 3 1 1 1 1 0 .253 Diaz 3b 4 0 1 0 0 1 .262 Lowe 2b 3 0 0 0 0 3 .297 a-Robertson ph-2b 1 0 0 0 0 0 .184 Garcia dh 4 0 1 0 0 1 .276 Kiermaier cf 4 0 0 0 0 3 .231 Adames ss 2 1 1 0 2 0 .235 Ciuffo c 3 0 1 0 0 1 .167 b-Heredia ph 1 0 1 0 0 0 .222 Totals 33 3 8 3 4 11

New York 200 002 000—4 7 0 Tampa Bay 000 030 000—3 8 2

a-grounded out for Lowe in the 8th. b-singled for Ciuffo in the 9th.

E_Diaz (1), Sadler (1). LOB_New York 6, Tampa Bay 7. 2B_Maybin (2), Meadows (5), Adames (7). HR_Meadows (7), off German; Choi (3), off German. RBIs_Torres (17), Urshela 2 (13), Meadows 2 (21), Choi (13). SB_Maybin (2). CS_Maybin (2).

Runners left in scoring position_New York 4 (LeMahieu, Voit, Urshela, Gardner); Tampa Bay 2 (Diaz, Kiermaier). RISP_New York 4 for 15; Tampa Bay 1 for 8.

Runners moved up_Andujar, Choi. GIDP_Andujar, Choi, Robertson.

DP_New York 2 (Ottavino, LeMahieu, Voit), (Torres, LeMahieu, Voit); Tampa Bay 1 (Adames, Lowe, Choi).

New York IP H R ER BB SO NP ERA German, W, 7-1 5 5 3 3 2 5 84 2.70 Kahnle, H, 5 1 0 0 0 0 2 10 1.12 Ottavino, H, 8 1 1 0 0 2 1 23 1.77 Britton, H, 6 1 1 0 0 0 1 12 3.31 Chapman, S, 9-10 1 1 0 0 0 2 16 2.45 Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Glasnow, L, 6-1 5 1-3 5 4 3 2 9 92 1.86 Pagan, BS, 1-4 1-3 2 0 0 0 1 22 0.87 Kolarek 1-3 0 0 0 0 0 1 3.38 Sadler 3 0 0 0 0 2 32 0.00

Inherited runners-scored_Pagan 2-2, Kolarek 2-0. HBP_Sadler (Torres). PB_Ciuffo (2).

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Laz Diaz; Second, Tony Randazzo; Third, Jeff Nelson.

T_3:05. A_20,846 (25,025).

