Yankees 4, Twins 1

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Kepler rf 3 0 0 0 1 2 .250 Polanco ss 4 0 0 0 0 0 .303 Cruz dh 3 0 0 0 1 2 .289 Rosario lf 4 1 1 0 0 1 .223 Cron 1b 2 0 0 0 1 1 .216 Gonzalez 3b 4 0 2 1 0 2 .204 Adrianza 2b 3 0 0 0 0 0 .146 Castro c 3 0 0 0 0 2 .211 Buxton cf 2 0 1 0 1 0 .263 Totals 28 1 4 1 4 10

New York AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 2b 4 0 1 1 0 2 .315 Voit 1b 4 0 0 0 0 3 .260 Sanchez c 3 0 1 0 1 2 .274 Andujar dh 4 0 1 0 0 2 .250 Torres ss 3 1 1 0 1 0 .271 Gardner cf 2 1 0 0 1 0 .212 Urshela 3b 2 1 1 0 1 1 .338 Maybin rf 2 0 0 0 1 0 .333 Tauchman lf 2 1 1 2 1 1 .176 Totals 26 4 6 3 6 11

Minnesota 000 100 00—1 4 1 New York 020 200 00—4 6 0

No outs when winning run scored.

E_Polanco (5). LOB_Minnesota 8, New York 6. 2B_Buxton (14). HR_Tauchman (4), off Pineda. RBIs_Gonzalez (8), LeMahieu (17), Tauchman 2 (11).

Runners left in scoring position_Minnesota 5 (Kepler 2, Gonzalez 2, Adrianza); New York 2 (LeMahieu, Voit). RISP_Minnesota 1 for 6; New York 1 for 6.

GIDP_Torres.

DP_Minnesota 1 (Adrianza, Cron).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Pineda, L, 2-3 5 6 4 3 3 8 95 6.09 May 1 0 0 0 2 1 25 2.84 Magill 1 0 0 0 0 2 13 4.91 Romero 0 0 0 0 1 0 11 6.43 New York IP H R ER BB SO NP ERA German, W, 6-1 6 2-3 4 1 1 3 7 108 2.35 Kahnle, H, 3 1-3 0 0 0 0 1 7 1.38 Ottavino, H, 5 2-3 0 0 0 1 1 15 2.12 Chapman, S, 7-8 1-3 0 0 0 0 1 7 2.13

Inherited runners-scored_Kahnle 2-0, Chapman 2-0. HBP_Ottavino (Cron). WP_Chapman, Romero. PB_Castro (2), Sanchez (4).

Umpires_Home, Mike Winters; First, Tim Timmons; Second, Rob Drake; Third, Mike Muchlinski.

T_2:53. A_38,603 (47,309).

