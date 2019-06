2019 Baseball Draft Selections

By The Associated Press

26th Round

768. Baltimore, Nick Roth, rhp, Randolph-Macon.

769. Kansas City, Jay Charleston, 2b, Tennessee.

770. Chicago White Sox, Justin Friedman, rhp, Hope International.

771. Miami, Brandon McIlwain, cf, California.

772. Detroit, Brendan White, rhp, Siena.

773. San Diego, Pierce Jones, cf, Marian Catholic HS, Chicago.

774. Cincinnati, Quincy McAfee, ss, Pepperdine.

775. Texas, Corey Stone, lhp, Walters State CC.

776. San Francisco, Nicholas Avila, rhp, Long Beach State.

777. Toronto, J-C Masson, of, Cardinal Roy SS, Saint-Nicolas, Canada.

778. N.Y. Mets, Mitchell Senger, lhp, Stetson.

779. Minnesota, Blake Robertson, 3b, Edmond (Okla.) Santa Fe HS.

780. Philadelphia, Hunter Hearn, cf, Sam Houston State.

781. L.A. Angels, Kyle Molnar, rhp, UCLA.

782. Arizona, Seth Tomczak, rhp, Argonaut HS, Ione, Calif.

783. Washington, Dupree Hart, 2b, College of Charleston.

784. Pittsburgh, Ryan Troutman, rhp, Lander.

785. St. Louis, Jeremy Randolph, rhp, Alabama.

786. Seattle, Garrett Westberg, rhp, UCF.

787. Atlanta, Riley King, 3b, Georgia.

788. Tampa Bay, Robbie Peto, rhp, Stetson.

789. Colorado, Luke Chevalier, rhp, Northern State.

790. Cleveland, Armani Sanchez, ss, Houston Heights HS.

791. L.A. Dodgers, Mark Mixon, rhp, Miami.

792. Chicago Cubs, Jacob Olson, IF, South Carolina.

793. Milwaukee, Zach Humphreys, c, TCU.

794. Oakland, Elvis Peralta, ss, Marshall.

795. N.Y. Yankees, Ryan Brown, rhp, South Salem HS, Salem, Ore.

796. Houston, Chandler Casey, rhp, Lubbock Christian.

797. Boston, Brandon Walter, lhp, Delaware.

27th Round

798. Baltimore, Dillon McCollough, lhp, Eckerd.

799. Kansas City, Zack Phillips, lhp, Mississippi.

800. Chicago White Sox, Tyler Osik, 1b, UCF.

801. Miami, Casey Combs, c, East Texas Baptist.

802. Detroit, Beau Brieske, rhp, CSU-Pueblo.

803. San Diego, Tyler Malone, c, Oregon State.

804. Cincinnati, Matt Gill, rhp, Boston College.

805. Texas, Mason Cole, rhp, Texas A&M.

806. San Francisco, Connor Beichler, ss, Owasso (Okla.) HS.

807. Toronto, Roel Garcia, rhp, Rice.

808. N.Y. Mets, Dalton Fowler, lhp, Northwest Mississippi CC.

809. Minnesota, Parker Phillips, 1b, Austin Peay.

810. Philadelphia, Tyler Adams, lhp, Indiana (Pa.)

811. L.A. Angels, Kenyon Yovan, rhp, Oregon.

812. Arizona, Josh McMinn, rhp, Oral Roberts.

813. Washington, Jaylen Hubbard, 3b, Texas State.

814. Pittsburgh, Samson Abernathy, rhp, Pacific.

815. St. Louis, Eric Lex, rhp, Santa Clara.

816. Seattle, Brock Minich, rhp, Nova Southeastern.

817. Atlanta, Indigo Diaz, rhp, Michigan State.

818. Tampa Bay, Mitchell Parker, lhp, San Jacinto JC.

819. Colorado, Cameron Enck, rhp, Rollins.

820. Cleveland, Landy Pena, ss, Leadership Christian Academy, Puerto Rico.

821. L.A. Dodgers, Parker Brahms, rhp, Cal St. Sacramento.

822. Chicago Cubs, Cayne Ueckert, rhp, McNeese State.

823. Milwaukee, Zane Zurbrugg, cf, Shoreline CC.

824. Oakland, Gavin Jones, 3b, State Fair CC.

825. N.Y. Yankees, Kyle MacDonald, 1b, Arkansas State.

826. Houston, Kevin Dickey, lhp, Seminole State JC.

827. Boston, Devon Roedahl, rhp, Houston.

28th Round

828. Baltimore, Jonathan Pendergast, rhp, Pepperdine.

829. Kansas City, Riley Boyd, rhp, Jefferson.

830. Chicago White Sox, Caeden Trenkle, cf, Hillsboro (Texas) HS.

831. Miami, Lorenzo Hampton, of, FIU.

832. Detroit, Connor Perry, cf, Pittsburgh.

833. San Diego, Sam Ballard, lhp, Parkland.

834. Cincinnati, Michael Miles, rhp, Cumberland County JC.

835. Texas, Jake Hoover, ss, Hillsdale.

836. San Francisco, Reese Sharp, rhp, Noblesville (Ind.) HS.

837. Toronto, Gabriel Ponce, rhp, Arizona Western JC.

838. N.Y. Mets, Jake Ortega, c, CS Bakersfield.

839. Minnesota, Travis Phelps, rhp, Alvin (Texas) HS.

840. Philadelphia, Carlos Francisco, rhp, Hillsborough CC.

841. L.A. Angels, Coleman Crow, rhp, Pike County HS, Concord, Ga.

842. Arizona, Denson Hull, lhp, Creighton.

843. Washington, Jordan Bocko, rhp, UC Irvine.

844. Pittsburgh, Bear Bellomy, rhp, Wright State.

845. St. Louis, Tyler Peck, rhp, Chapman.

846. Seattle, Anthony Lepre, c, The Masters.

847. Atlanta, Ben Thompson, rhp, Chandler Gilbert CC.

848. Tampa Bay, Hill Alexander, rf, Lubbock Christian.

849. Colorado, Keven Pimentel, rhp, Tampa.

850. Cleveland, Serafino Brito Tedesco, rhp, Rutgers.

851. L.A. Dodgers, Brennan Milone, ss, Woodstock (Ga.) HS.

852. Chicago Cubs, Chris Kachmar, rhp, Lipscomb.

853. Milwaukee, Andre Nnebe, cf, Santa Clara.

854. Oakland, William Jensen, rhp, Pepperdine.

855. N.Y. Yankees, Michael Giacone, lhp, North Greenville.

856. Houston, Bryan Arias, 2b, UTSA.

857. Boston, Daniel Bakst, ss, Stanford.

29th Round

858. Baltimore, Houston Roth, rhp, Mississippi.

859. Kansas City, Jonathan Beymer, rhp, Wabash Valley JC.

860. Chicago White Sox, Kaleb Roper, rhp, Tulane.

861. Miami, John Baker, rhp, Ball State.

862. Detroit, Elliott Cary, cf, Oklahoma City.

863. San Diego, Anthony Nuñez, ss, Miami Springs (Fla.) Snior HS.

864. Cincinnati, Yassel Pino, 3b, South Miami HS.

865. Texas, Eli Saul, rhp, Prince of Wales SS, Vancouver.

866. San Francisco, Brooks Crawford, rhp, Clemson.

867. Toronto, Owen Diodati, c, A.N. Myer SS, Niagara Falls, Canada.

868. N.Y. Mets, LT Struble, cf, Felician.

869. Minnesota, Alex Isola, c, TCU.

870. Philadelphia, Micah Yonamine, c, Iolani HS, Honolulu.

871. L.A. Angels, Matthew Woods, cf, Rowan.

872. Arizona, Tyler Poulin, rhp, Quinnipiac.

873. Washington, Brandon Gonzales, ss, James Madison HS, San Antonio.

874. Pittsburgh, Marshall Gilbert, c, Mississippi State.

875. St. Louis, Scott Politz, rhp, Yale.

876. Seattle, Utah Jones, ss, North Greenville.

877. Atlanta, James Acuna, rhp, Azusa Pacific.

878. Tampa Bay, Zach Bravo, rhp, Butler County CC.

879. Colorado, Colin Simpson, c, Oklahoma State.

880. Cleveland, Nathan Ocker, rhp, College of Charleston.

881. L.A. Dodgers, Breyln Jones, rhp, Rutherford (N.J.) HS.

882. Chicago Cubs, Jake Washer, c, East Carolina.

883. Milwaukee, Jackie Urbaez, 2b, St. Thomas (Fla.)

884. Oakland, Michael Woodworth, 2b, UConn.

885. N.Y. Yankees, Chase Illig, c, West Virginia.

886. Houston, Whit Drennan, lhp, Rollins.

887. Boston, Luke Bandy, cf, Dallas Baptist.

30th Round

888. Baltimore, Dalton Stambaugh, lhp, Morehead State.

889. Kansas City, Jimmy Govern, 2b, Eastern Illinois.

890. Chicago White Sox, Daniel Millwee, c, High Point.

891. Miami, Joey Steele, rhp, San Francisco.

892. Detroit, Cordell Dunn, 3b, Grayson County JC.

893. San Diego, Ripken Reyes, ss, San Diego.

894. Cincinnati, Ryan Leitch, c, Sinclair SS, Whitby, Central Canada.

895. Texas, Anthony Hoopii, rhp, Pierce.

896. San Francisco, Justin Crump, rhp, UNC Wilmington.

897. Toronto, Noah Myers, cf, Wabash Valley JC.

898. N.Y. Mets, Justin Lasko, rhp, UMass.

899. Minnesota, Tyler Beck, rhp, Tampa.

900. Philadelphia, Dylan Castaneda, rhp, Salisbury (Conn.) School.

901. L.A. Angels, Andrew Bash, rhp, California Baptist.

902. Arizona, Will Childers, rhp, Lakeside HS, Evans, Ga.

903. Washington, Troy Stainbrook, lhp, Biola.

904. Pittsburgh, Dawson McCarville, rhp, Glendale CC.

905. St. Louis, Cameron Dulle, rhp, Missouri.

906. Seattle, Cody Grosse, ss, Southeastern Louisiana.

907. Atlanta, Mitch Calandra, c, Eckerd.

908. Tampa Bay, Michael Carpentier, c, Yucaipa HS, Highland, Calif.

909. Colorado, Alex Achtermann, rhp, Pittsburg State.

910. Cleveland, Jonathan French, c, Parkview HS, Lilburn, Ga.

911. L.A. Dodgers, Josh Ibarra, rhp, Golden West JC.

912. Chicago Cubs, Bryan King, lhp, McNeese State.

913. Milwaukee, Peyton Long, rhp, Central Methodist.

914. Oakland, Edward Baram, rhp, Adelphi.

915. N.Y. Yankees, Zachary Maxwell, rhp, North Paulding HS, Acworth, Ga.

916. Houston, Michael Horrell, rhp, Campbell.

917. Boston, Nathan Martorella, 1b, Salinas (Calif.) HS.

