2019 Baseball Draft Selections

By The Associated Press

21st Round

618. Baltimore, Toby Welk, 3b, Penn State-Berks.

619. Kansas City, Matthew Stil, rhp, Rowan.

620. Chicago White Sox, Chase Solesky, rhp, Tulane.

621. Miami, Jhonny Felix, rhp, Western Oklahoma State JC.

622. Detroit, Scott McKeon, ss, Coastal Carolina.

623. San Diego, Jack Stronach, lf, UC Los Angeles

624. Cincinnati, Ashton Creal, cf, John A. Logan.

625. Texas, Jake Hamilton, rhp, Rose State.

626. San Francisco, Bryce Fehmel, rhp, Oregon State.

627. Toronto, Parker Caracci, rhp, Mississippi.

628. N.Y. Mets, Branden Fryman, ss, Samford.

629. Minnesota, Bradley Hanner, rhp, Patrick Henry CC.

630. Philadelphia, Hilton Dyar, rhp, Clinton (Miss.) HS.

631. L.A. Angels, Andrew Blake, rhp, NC State.

632. Arizona, Dustin Lacaze, rhp, Texas A&M-CC.

633. Washington, Kevin Strohschein, 1b, Tennessee Tech.

634. Pittsburgh, Alex Roth, rhp, Western Oregon.

635. St. Louis, Jack Owen, lhp, Auburn.

636. Seattle, Reeves Martin, rhp, New Orleans.

637. Atlanta, Javier Valdes, c, FIU.

638. Tampa Bay, Andrew Peters, rhp, John A. Logan.

639. Colorado, Stephen Jones, rhp, Samford.

640. Cleveland, Michael Amditis, c, Miami.

641. L.A. Dodgers, Raymond LaFleur, of, J M Tate HS, Pensacola, Fla.

642. Chicago Cubs, Nelson Maldonado, of, Florida.

643. Milwaukee, Eddy Tavarez, rhp, Peru State.

644. Oakland, Shane Selman, of, McNeese State.

645. N.Y. Yankees, Zach Kohn, rhp, Central Michigan.

646. Houston, Davis Vainer, rhp, Alabama.

647. Boston, Dylan Spacke, rhp, Long Beach State.

22nd Round

648. Baltimore, Jake Lyons, rhp, Oklahoma State.

649. Kansas City, Jake Means, 3b, Indiana State.

650. Chicago White Sox, Logan Glass, cf, Mustang (Okla.) HS.

651. Miami, Codie Paiva, rhp, Loyola Marymount.

652. Detroit, Cole Zabowski, 1b, Mississippi.

653. San Diego, Joshua Rivera, 3b, IMG Academy, Bradenton, Fla.

654. Cincinnati, Cameron Warren, 1b, Texas Tech.

655. Texas, Cameron Wagoner, rhp, Tecumseh (Mich.) HS.

656. San Francisco, Javeyan Williams, cf, Southern.

657. Toronto, Nick Fraze, rhp, Texas State.

658. N.Y. Mets, Jace Beck, rhp, Blanchard HS, Tuttle, Okla.

659. Minnesota, Rogelio Reyes, rhp, California.

660. Philadelphia, Tucker Maxwell, cf, Georgia.

661. L.A. Angels, Morgan McCullough, ss, Alabama.

662. Arizona, Jonathan Stroman, rhp, Central Arizona JC.

663. Washington, Allan Berrios, c, Western Oklahoma State JC.

664. Pittsburgh, Andres Alvarez, ss, Washington State.

665. St. Louis, Zade Richardson, c, Wabash Valley JC.

666. Seattle, Trent Tingelstad, rf, Louisiana-Monroe.

667. Atlanta, Alex Segal, lhp, Wichita State.

668. Tampa Bay, Benjamin Peoples, rhp, Giles County HS, Goodspring, Tenn.

669. Colorado, Fineas Del Bonta-Smith, rhp, San Jose State.

670. Cleveland, Austin Pinorini, c, Gonzaga.

671. L.A. Dodgers, Jimmy Titus, ss, Bryant.

672. Chicago Cubs, Elian Almanzar, rhp, Florence-Darlington Tech, Springfield, Mass.

673. Milwaukee, Terence Doston, cf, Hillsborough HS, Tampa, Fla.

674. Oakland, Jack Cushing, rhp, Georgetown.

675. N.Y. Yankees, Gerrit van Zijll, lhp, Alvin CC.

676. Houston, Shea Barry, rhp, UC Santa Barbara.

677. Boston, Dominic D’Alessandro, 1b, George Washington.

23rd Round

678. Baltimore, Shayne Fontana, cf, Lynn.

679. Kansas City, Elliott Anderson, lhp, Auburn.

680. Chicago White Sox, Pauly Milto, rhp, Indiana.

681. Miami, Nic Ready, 3b, Air Force.

682. Detroit, Griffin Dey, 1b, Yale.

683. San Diego, Maurice Hampton Jr., cf, Memphis.

684. Cincinnati, JC Keys, rhp, Southern Miss.

685. Texas, John Carver, rhp, Crowder JC.

686. San Francisco, Taylor Rashi, rhp, UC Irvine.

687. Toronto, Anders Tolhurst, rhp, Grossmont JC.

688. N.Y. Mets, Nicholas MacDonald, rhp, FIU.

689. Minnesota, Matthew Swain, rhp, Georgia Gwinnett.

690. Philadelphia, Herbert Iser, c, Dallas Baptist.

691. L.A. Angels, Matthew Corlew, cf, North Broward Prep HS, Lake Worth, Fla.

692. Arizona, Dane Acker, rhp, San Jacinto JC.

693. Washington, Michael Cuevas, rhp, William J. Brennan HS, San Antonio.

694. Pittsburgh, Jasiah Dixon, cf, Orange Lutheran HS, Menifee, Calif.

695. St. Louis, Brylie Ware, 3b, Oklahoma.

696. Seattle, Caleb Ricca, ss, Northwestern State.

697. Atlanta, Drew Campbell, cf, Louisville.

698. Tampa Bay, Jayden Murray, rhp, Dixie State.

699. Colorado, Blair Calvo, rhp, Flagler.

700. Cleveland, Chandler Fidel, lhp, Little Rock.

701. L.A. Dodgers, Cyrillo Watson, rhp, Illinois.

702. Chicago Cubs, Manny Collier, cf, Westwood HS, Mesa, Ariz.

703. Milwaukee, Carter Rustad, rhp, Staley HS, Kansas City, Mo.

704. Oakland, Austin Wahl, rhp, CS Monterey Bay.

705. N.Y. Yankees, Matt Minnick, lhp, Mercyhurst.

706. Houston, Zachary Biermann, 1b, Coastal Carolina.

707. Boston, Leon Paulino, cf, Florida Virtual School, Hollywood, Fla.

24th Round

708. Baltimore, Andrew Martinez, ss, UC Santa Barbara.

709. Kansas City, Alex Smith, lhp, Memphis.

710. Chicago White Sox, Jakob Goldfarb, c, Oregon.

711. Miami, Jeff Lindgren, rhp, Illinois State.

712. Detroit, Michael Bienlien, rhp, NC State.

713. San Diego, Taylor Lomack, cf, Tallahassee CC.

714. Cincinnati, Quinten Sefcik, rhp, Illinois.

715. Texas, Luke Schiltz, rhp, M Stoneman Douglas HS, Cartersville, Ga.

716. San Francisco, Evan Lumbert, rhp, Florida Gulf Coast.

717. Toronto, Spencer Horwitz, 1b, Radford.

718. N.Y. Mets, Hunter Barco, lhp, The Bolles School, Jacksonville, Fla.

719. Minnesota, Trevor Jensen, 1b, Tulane.

720. Philadelphia, Jose Ulloa, rhp, ASA College Miami JC.

721. L.A. Angels, Shane Kelso, rhp, Oklahoma Baptist.

722. Arizona, Dylan Eskew, rhp, Sickles HS, Tampa, Fla.

723. Washington, Jake Alu, 3b, Boston College.

724. Pittsburgh, Trey McGough, lhp, Mouny St. Mary’s.

725. St. Louis, Will Guay, rhp, Concord.

726. Seattle, Kipp Rollings, rhp, North Greenville.

727. Atlanta, Bryce Ball, 1b, Dallas Baptist.

728. Tampa Bay, Duke Kinamon, ss, Stanford.

729. Colorado, Jordan Spicer, rhp, UCF.

730. Cleveland, Joab Gonzalez, ss, New Mexico JC.

731. L.A. Dodgers, Chet Allison, of, Fresno CC.

732. Chicago Cubs, Grayson Byrd, IF, Clemson.

733. Milwaukee, Jose Torres, ss, Calvert Hall College HS, Towson, Md.

734. Oakland, Trayson Kubo, rhp, Stephen F. Austin.

735. N.Y. Yankees, Jake Pries, lf, UCLA.

736. Houston, Preston Pavlica, cf, Grand Canyon.

737. Boston, Dean Miller, cf, UC Riverside.

25th Round

738. Baltimore, Garrett Farmer, rhp, Jacksonville State.

739. Kansas City, Josh Broughton, rhp, Valdosta State.

740. Chicago White Sox, Hansen Butler, rhp, North Carolina.

741. Miami, Jack Strunc, ss, Creighton.

742. Detroit, Josh Coburn, lhp, Kennesaw State.

743. San Diego, Blake Baker, rhp, Miami Dade CC.

744. Cincinnati, Yamil Nieves, c, Puerto Rico BB Academy.

745. Texas, Raphael Pelletier, c, Edouard Montpetit HS, Mascouche Extremities, Canada.

746. San Francisco, Richard D Rodriguez, 2b, Pro Baseball HS & Academy, Puerto Rico.

747. Toronto, Nate LaRue, c, McGill-Toolen HS, Mobile, Ala.

748. N.Y. Mets, Joseph Charles, rhp, TNXL Academy, Kissimmee, Fla.

749. Minnesota, Nathan Hadley, rhp, UCLA.

750. Philadelphia, Jamie Sara, rhp, William and Mary.

751. L.A. Angels, Anthony Mulrine, c, Samford.

752. Arizona, Carson Maxwell, 3b, McNeese State.

753. Washington, Parker Quinn, 1b, Hofstra.

754. Pittsburgh, Ethan Goforth, c, Carson-Newman.

755. St. Louis, Alexander McFarlane, rhp, Habersham Central School, St. Thomas, V.I.

756. Seattle, Fred Villarreal, rhp, Houston.

757. Atlanta, Chad Bryant, rhp, Pensacola State JC.

758. Tampa Bay, Garrett Hiott, cf, Eckerd.

759. Colorado, Keegan James, rhp, Mississippi State.

760. Cleveland, Eric Mock, rhp, Penn State.

761. L.A. Dodgers, Jonny DeLuca, of, Oregon.

762. Chicago Cubs, Zac Taylor, of, Illinois.

763. Milwaukee, Dan Wirchansky, lhp, Pace.

764. Oakland, Tyler Duvall, c, Vanderbilt.

765. N.Y. Yankees, Luke Brown, cf, John A. Logan.

766. Houston, EP Reese, cf, Winston-Salem State.

767. Boston, Karson Simas, ss, Clovis West HS, Fresno, Calif.

