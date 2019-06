40th U.S. Senior Open Championship Par Scores

By The Associated Press

Thursday At The Warren Golf Course at Notre Dame South Bend Ind. Purse: TBA Yardage: 6,943; Par 70 (35-35) First Round

a-denotes amateur

David Toms 29-33—62 —8 Steve Stricker 32-30—62 —8 Kirk Triplett 31-33—64 —6 Jerry Kelly 32-32—64 —6 Vijay Singh 31-34—65 -5 Duffy Waldorf 32-33—65 -5 Toru Suzuki 34-31—65 -5 Retief Goosen 32-34—66 -4 Miguel Angel Jimenez 32-34—66 -4 Mark Brown 33-33—66 -4 Chris DiMarco 35-31—66 -4 Bernhard Langer 33-33—66 -4 Billy Andrade 34-32—66 -4 Bob Estes 34-33—67 -3 Kenny Perry 34-33—67 -3 Jeff Sluman 34-33—67 -3 Scott Parel 33-34—67 -3 Kevin Sutherland 33-34—67 -3 Joe Durant 34-33—67 -3 Paul Goydos 36-31—67 -3 Wes Short Jr. 35-33—68 -2 Gene Sauers 35-33—68 -2 Ken Tanigawa 33-35—68 -2 Fran Quinn 35-33—68 -2 Jesus Rivas 35-33—68 -2 Jong-Duck Kim 34-34—68 -2 Billy Mayfair 32-36—68 -2 Colin Montgomerie 35-33—68 -2 Corey Pavin 34-34—68 -2 Mark O’Meara 34-34—68 -2 Tom Lehman 36-32—68 -2 Gary Nicklaus 36-32—68 -2 Woody Austin 34-34—68 -2 Kirk Hanefeld 32-37—69 -1 Tommy Armour III 34-35—69 -1 Tim Petrovic 35-34—69 -1 Tom Watson 34-35—69 -1 Kohki Idoki 36-33—69 -1 Jeff Gallagher 35-34—69 -1 Jim Estes 35-34—69 -1 Clark Dennis 34-35—69 -1 Fred Funk 35-34—69 -1 Jean-Francois Remesy 37-33—70 E Gregory Meyer 35-35—70 E Jay Haas 36-34—70 E Gary Orr 37-33—70 E Brandt Jobe 34-36—70 E Stephen Ames 35-35—70 E Roger Chapman 37-33—70 E Tom Pernice Jr. 36-34—70 E John Cook 36-34—70 E Lee Janzen 35-35—70 E Brad Lardon 37-33—70 E Kent Jones 34-36—70 E Doug Garwood 36-34—70 E Paul Streeter 34-36—70 E Paul Lawrie 35-35—70 E Ken Duke 37-33—70 E Jeff Maggert 36-34—70 E Esteban Toledo 36-34—70 E Scott Verplank 35-35—70 E Bob Rannow 36-35—71 +1 Steve Larick 37-34—71 +1 Cliff Kresge 38-33—71 +1 Scott Dunlap 36-35—71 +1 Christopher Williams 35-36—71 +1 Paul Broadhurst 37-34—71 +1 a-Mike McCoy 35-36—71 +1 a-Sean Knapp 36-35—71 +1 Steve Jones 35-36—71 +1 Loren Roberts 36-35—71 +1 Peter Fowler 34-37—71 +1 Brad Bryant 34-37—71 +1 Don Wright 36-35—71 +1 Roger Rowland 39-32—71 +1 David Plumb 36-36—72 +2 Mark Calcavecchia 36-36—72 +2 Phillip Price 37-35—72 +2 Bart Bryant 37-35—72 +2 Tommy Tolles 38-34—72 +2 Steve Flesch 37-35—72 +2 Scott McCarron 36-36—72 +2 Olin Browne 38-34—72 +2 Jarmo Sandelin 36-36—72 +2 Tom Werkmeister 38-34—72 +2 a-Kevin King 39-33—72 +2 Scott Paris 37-35—72 +2 Mike Meehan 36-36—72 +2 a-Ray Morton 36-36—72 +2 a-Jay Gregory 35-37—72 +2 Stephen Sear 36-36—72 +2 Greg Kraft 37-35—72 +2 Glen Day 36-36—72 +2 Prayad Marksaeng 38-34—72 +2 Rocco Mediate 37-35—72 +2 Michael Campbell 34-38—72 +2 Marco Dawson 36-36—72 +2 Willie Wood 36-36—72 +2 Dick Mast 36-36—72 +2 a-Mark Mance 37-35—72 +2 a-Tim Hogarth 37-36—73 +3 Jim Schuman 36-37—73 +3 Kevin Hayashi 38-35—73 +3 Gary Sowinski 38-35—73 +3 Jeff Coston 36-37—73 +3 Magnus Atlevi 36-37—73 +3 Thomas Levet 37-36—73 +3 a-Robert Sheats 37-36—73 +3 Dennis Wells 37-36—73 +3 Chris Hunsucker 37-36—73 +3 Mike Mitchell 36-37—73 +3 Jay Williamson 36-37—73 +3 Tom Byrum 38-35—73 +3 Stephen Dodd 38-35—73 +3 Todd Hamilton 38-35—73 +3 Darren Clarke 34-39—73 +3 Jeff Brehaut 37-36—73 +3 Mike Genovese 39-35—74 +4 Tom Kite 39-35—74 +4 Shaun Micheel 36-38—74 +4 Steve Jurgensen 39-35—74 +4 a-Tim Dunlavey 38-36—74 +4 Marion Dantzler 37-37—74 +4 Brian Cooper 39-35—74 +4 Miguel Angel Martin 39-35—74 +4 a-Bob Royak 38-36—74 +4 a-Roger Hoit 38-37—75 +5 Rich Gilkey 40-35—75 +5 Rich Dukelow 36-39—75 +5 a-Tommy Brennan 38-37—75 +5 Bret Burroughs 38-37—75 +5 Chris Smith 39-37—76 +6 Jon Fiedler 39-37—76 +6 a-Jeff Wilson 38-38—76 +6 a-Tony Soerries 39-37—76 +6 Gary Rusnak 37-39—76 +6 a-Todd Schaap 41-35—76 +6 Trevor Dodds 37-39—76 +6 a-Kevin VandenBerg 40-36—76 +6 Carey Hodsden 38-39—77 +7 a-Eddie Hargett 40-37—77 +7 a-Roger Newsom 41-36—77 +7 Lance Ten Broeck 37-40—77 +7 Ben Bates 39-38—77 +7 Monte Scheinblum 38-39—77 +7 Scott Taylor 39-38—77 +7 a-Mark Morgan 39-38—77 +7 Don Berry 40-38—78 +8 Ron Schroeder 39-39—78 +8 a-Robin Bradbury 39-40—79 +9 a-Jeff New 42-37—79 +9 Alan Phillips 40-39—79 +9 Paul Norris 42-39—81 +11 a-Tucker Sampson 43-39—82 +12 Scott Hoch WD Paul Trittler WD

