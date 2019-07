40th U.S. Senior Open Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At The Warren Golf Course at Notre Dame South Bend Ind. Purse: $4 million Yardage: 6,943; Par 70 Final Round Steve Stricker, $720,000 62-64-66-69—261 David Toms, $350,440 62-67-70-68—267 Jerry Kelly, $350,440 64-64-70-69—267 Bob Estes, $188,477 67-65-68-70—270 Kirk Triplett, $156,983 64-68-71-69—272 Scott McCarron, $114,444 72-69-70-64—275 Chris DiMarco, $114,444 66-66-73-70—275 Paul Goydos, $114,444 67-69-69-70—275 Miguel Angel Jimenez, $114,444 66-71-67-71—275 Stephen Ames, $114,444 70-67-66-72—275 Tom Lehman, $79,185 68-69-70-69—276 Woody Austin, $79,185 68-69-70-69—276 Paul Broadhurst, $79,185 71-67-68-70—276 Fran Quinn, $63,216 68-70-69-70—277 Doug Garwood, $63,216 70-69-68-70—277 Retief Goosen, $63,216 66-65-72-74—277 Tom Watson, $46,359 69-68-73-68—278 Steve Jones, $46,359 71-66-72-69—278 Jay Haas, $46,359 70-68-71-69—278 Duffy Waldorf, $46,359 65-69-74-70—278 Jeff Gallagher, $46,359 69-67-72-70—278 Kent Jones, $46,359 70-67-69-72—278 Ken Duke, $46,359 70-70-66-72—278 Tom Byrum, $28,798 73-67-72-67—279 Lee Janzen, $28,798 70-70-71-68—279 Wes Short Jr., $28,798 68-70-72-69—279 Phillip Price, $28,798 72-68-70-69—279 Joe Durant, $28,798 67-69-73-70—279 Vijay Singh, $28,798 65-72-71-71—279 Colin Montgomerie, $28,798 68-72-68-71—279 Scott Parel, $28,798 67-73-67-72—279 Bernhard Langer, $28,798 66-68-70-75—279 Gary Orr, $20,464 70-68-72-70—280 Ken Tanigawa, $20,464 68-69-72-71—280 Roger Chapman, $20,464 70-69-70-71—280 Jeff Sluman, $20,464 67-71-69-73—280 Billy Andrade, $20,464 66-68-69-77—280 Clark Dennis, $16,252 69-70-71-72—282 Prayad Marksaeng, $16,252 72-69-69-72—282 Mark O’Meara, $16,252 68-73-69-72—282 Kevin Sutherland, $16,252 67-70-72-73—282 Corey Pavin, $16,252 68-72-67-75—282 Bart Bryant, $12,633 72-68-73-70—283 Peter Fowler, $12,633 71-68-70-74—283 Tom Werkmeister, $12,633 72-67-70-74—283 Mark Brown, $12,633 66-69-72-76—283 Jean-Francois Remesy,$9,935 70-69-74-71—284 Rocco Mediate, $9,935 72-69-72-71—284 Marco Dawson, $9,935 72-68-70-74—284 Jeff Maggert, $9,935 70-67-71-76—284 Toru Suzuki, $8,826 65-72-76-72—285 Billy Mayfair, $8,826 68-72-73-72—285 Kirk Hanefeld, $8,826 69-71-72-73—285 Brad Bryant, $8,570 71-70-73-72—286 Gary Nicklaus, $8,449 68-71-75-73—287 Paul Lawrie, $8,449 70-71-71-75—287 Kohki Idoki, $8,328 69-72-73-74—288 Tim Petrovic, $8,247 69-70-74-76—289 Scott Dunlap, $8,169 71-70-78-72—291

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.