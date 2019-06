Angels 5, Dodgers 3

By The Associated Press

Los Angeles (N) AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 4 0 0 0 1 0 .242 Muncy 3b 4 2 2 2 1 1 .278 Turner dh 4 0 1 0 0 2 .315 Bellinger rf 4 0 1 0 1 1 .352 Seager ss 4 0 3 0 1 0 .278 1-Garlick pr 0 0 0 0 0 0 .125 Verdugo cf 4 0 3 0 1 1 .297 Taylor 2b 5 0 0 0 0 3 .218 Hernandez 1b 5 0 1 0 0 1 .215 Barnes c 3 0 0 0 0 1 .214 a-Freese ph 1 1 1 1 0 0 .300 Martin c 1 0 0 0 0 0 .280 Totals 39 3 12 3 5 10

Los Angeles (A) AB R H BI BB SO Avg. La Stella 3b 3 0 0 0 1 0 .303 Fletcher 3b 0 0 0 0 0 0 .308 Trout cf 4 0 0 0 0 2 .290 Ohtani dh 4 1 2 1 0 2 .256 Calhoun rf 1 1 0 0 2 0 .242 Lucroy c 3 1 1 0 1 0 .232 Goodwin lf 4 1 1 1 0 1 .287 Bour 1b 4 1 1 3 0 2 .167 Tovar ss 4 0 1 0 0 1 .167 Rengifo 2b 3 0 0 0 0 1 .226 Totals 30 5 6 5 4 9

Los Angeles (N) 001 010 010—3 12 0 Los Angeles (A) 500 000 00x—5 6 0

a-homered for Barnes in the 8th.

1-ran for Seager in the 9th.

LOB_Los Angeles (N) 15, Los Angeles (A) 6. HR_Muncy (14), off Pena; Muncy (15), off Pena; Freese (7), off Buttrey; Ohtani (7), off Maeda; Bour (5), off Maeda. RBIs_Muncy 2 (40), Freese (20), Ohtani (23), Goodwin (23), Bour 3 (17). SB_Ohtani (1).

Runners left in scoring position_Los Angeles (N) 8 (Pederson 2, Seager, Taylor, Hernandez 3, Martin); Los Angeles (A) 2 (Lucroy, Rengifo). RISP_Los Angeles (N) 2 for 13; Los Angeles (A) 2 for 4.

DP_Los Angeles (A) 1 (Tovar, Rengifo, Bour).

Los Angeles (N) IP H R ER BB SO NP ERA Maeda, L, 7-3 4 1-3 3 5 5 3 4 97 3.89 Ferguson 1 2-3 2 0 0 0 3 34 5.40 Baez 1 1 0 0 1 0 17 3.07 Stripling 1 0 0 0 0 2 13 3.28 Los Angeles (A) IP H R ER BB SO NP ERA Bedrosian 1 1 0 0 0 1 16 2.59 Pena, W, 4-1 3 2-3 6 2 2 1 4 74 4.55 Anderson 1 1-3 0 0 0 2 0 30 4.63 Buttrey, H, 13 1 1-3 3 1 1 2 2 34 1.89 Robles, S, 9-11 1 2-3 2 0 0 0 3 35 3.45

Inherited runners-scored_Anderson 1-0, Robles 1-0. HBP_Maeda (Calhoun), Pena (Turner). WP_Pena 2, Robles.

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Adam Hamari; Second, Todd Tichenor; Third, Phil Cuzzi.

T_3:51. A_45,404 (45,050).

