ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through June 16 1. Rafael Nadal $6,281,671 2. Novak Djokovic $5,929,261 3. Dominic Thiem $4,008,341 4. Roger Federer $3,778,206 5. Stefanos Tsitsipas $2,882,436 6. Fabio Fognini $1,838,878 7. Kei Nishikori $1,561,208 8. Alexander Zverev $1,461,202 9. Daniil Medvedev $1,360,421 10. Gael Monfils $1,328,497 11. Stan Wawrinka $1,210,788 12. Roberto Bautista Agut $1,124,614 13. Karen Khachanov $1,098,129 14. Diego Schwartzman $1,067,534 15. John Isner $1,037,110 16. Dusan Lajovic $1,029,598 17. Borna Coric $1,014,431 18. Lucas Pouille $1,004,129 19. Guido Pella $938,258 20. Jan-Lennard Struff $910,090 21. Felix Auger-Aliassime $904,484 22. Denis Shapovalov $903,429 23. Laslo Djere $872,830 24. Milos Raonic $854,759 25. Pierre-Hugues Herbert $843,148 26. Frances Tiafoe $796,456 27. Jeremy Chardy $772,519 28. Benoit Paire $766,576 29. Matteo Berrettini $702,931 30. David Goffin $699,916 31. Fernando Verdasco $685,991 32. Nikoloz Basilashvili $682,724 33. Marin Cilic $646,534 34. Nick Kyrgios $640,873 35. Marton Fucsovics $637,179 36. Radu Albot $622,640 37. Grigor Dimitrov $621,585 38. Leonardo Mayer $619,329 39. Marco Cecchinato $617,179 40. Joao Sousa $589,202 41. Hubert Hurkacz $586,167 42. Philipp Kohlschreiber $575,638 43. Taylor Fritz $572,540 44. Pablo Cuevas $559,833 45. Jordan Thompson $551,217 46. Cristian Garin $533,655 47. Gilles Simon $531,912 48. Pablo Carreno Busta $529,761 49. Nikola Mektic $524,961 50. Filip Krajinovic $521,146

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.