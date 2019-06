BMW International Open Leading Scores

By The Associated Press

Thursday At Golfclub München Eichenried Munich, Germany Purse: $2.24 million Yardage: 7,235; Par: 72 First Round Andrea Pavan, Italy 35-31—66 Oliver Wilson, England 34-33—67 Martin Kaymer, Germany 35-32—67 Jeff Winther, Denmark 35-33—68 Lee Westwood, England 33-35—68 Robert Karlsson, Sweden 36-33—69 Dimitrios Papadatos, Australia 36-33—69 Gaganjeet Bhullar, India 34-35—69 Alvaro Quiros, Spain 34-35—69 Haydn Porteous, South Africa 34-35—69 Richard McAvoy, England 34-35—69 Andy Sullivan, England 37-32—69 Matt Wallace, England 35-34—69 Pedro Figueiredo, Portugal 34-35—69 Callum Shinkwin, England 35-34—69 Sebastian Soderberg, Sweden 34-35—69 Romain Wattel, France 36-33—69 Darius van Driel, Netherlands 35-34—69 Gavin Green, Malaysia 36-33—69 Also Jose Maria Olazábal, Spain 35-36—71 Kurt Kitayama, United States 36-35—71 Paul Peterson, United States 37-36—73 Sergio Garcia, Spain 37-36—73 Julian Suri, United States 38-35—73 John Catlin, United States 36-37—73 David Lipsky, United States 38-36—74 Sean Crocker, United States 35-40—75

Leaderboard Par Thru Andrea Pavan, Italy -6 18 Oliver Wilson, England -5 18 Martin Kaymer, Germany -5 18 Jeff Winther, Denmark -4 18 Lee Westwood, England -4 18 Also Alex Noren, Sweden -3 16 Jose Maria Olazábal, Spain -1 18 Kurt Kitayama, United States -1 18 Sihwan Kim, United States E 14 Paul Peterson, United States +1 18 Sergio Garcia, Spain +1 18 Julian Suri, United States +1 18 John Catlin, United States +1 18 David Lipsky, United States +2 18 Matthew Fitzpatrick, England +2 17 Sean Crocker, United States +3 18

