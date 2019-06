Braves 12, Pirates 5

By The Associated Press

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuna Jr. cf 4 1 2 0 1 0 .281 Swanson ss 6 2 2 1 0 0 .266 Freeman 1b 6 2 3 2 0 2 .310 Donaldson 3b 4 2 1 3 2 1 .253 Markakis rf 5 1 0 0 0 0 .271 Riley lf 4 3 1 3 1 0 .324 Tomlin p 0 0 0 0 0 0 .000 Albies 2b 4 0 0 0 1 0 .261 Flowers c 4 0 1 1 1 1 .248 Fried p 2 0 1 0 0 1 .182 Toussaint p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Joyce ph 1 0 1 1 0 0 .283 Winkler p 0 0 0 0 0 0 — b-Camargo ph 1 0 1 0 0 0 .221 Newcomb p 0 0 0 0 0 0 .000 Swarzak p 0 0 0 0 0 0 — d-Culberson ph-lf 0 1 0 0 1 0 .378 Totals 41 12 13 11 7 5

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Newman 3b 5 0 1 0 0 0 .310 Reynolds lf 4 0 1 0 0 0 .347 Marte cf 5 2 2 0 0 0 .274 Cabrera rf 4 1 2 3 1 1 .335 Diaz c 4 1 2 0 0 1 .293 Hartlieb p 0 0 0 0 0 0 — c-Moran ph 1 0 0 0 0 0 .273 Davis p 0 0 0 0 0 0 — Osuna 1b 5 1 1 0 0 2 .231 Tucker ss 3 0 1 2 2 0 .194 Frazier 2b 3 0 0 0 2 1 .254 Brault p 1 0 0 0 0 1 .100 Holmes p 1 0 0 0 0 1 .000 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 — Crick p 0 0 0 0 0 0 — Stallings c 1 0 0 0 0 1 .231 Totals 37 5 10 5 5 8

Atlanta 110 001 333—12 13 0 Pittsburgh 410 000 000— 5 10 3

a-singled for Toussaint in the 6th. b-doubled for Winkler in the 7th. c-grounded out for Hartlieb in the 8th. d-walked for Swarzak in the 9th.

E_Newman (4), Reynolds (1), Diaz (2). LOB_Atlanta 10, Pittsburgh 12. 2B_Acuna Jr. (7), Freeman (15), Flowers (2), Camargo (6), Marte (12), Osuna (2), Tucker (7). HR_Riley (9), off Crick; Donaldson (8), off Hartlieb; Freeman (15), off Davis; Cabrera (4), off Fried. RBIs_Swanson (42), Freeman 2 (37), Donaldson 3 (25), Riley 3 (25), Flowers (11), Joyce (6), Cabrera 3 (22), Tucker 2 (9). SB_Acuna Jr. (8), Swanson (6). S_Brault.

Runners left in scoring position_Atlanta 7 (Acuna Jr. 2, Swanson 3, Markakis, Albies); Pittsburgh 7 (Reynolds, Diaz, Osuna 2, Brault, Stallings, Moran). RISP_Atlanta 3 for 19; Pittsburgh 3 for 12.

Runners moved up_Albies, Flowers, Riley, Diaz, Marte, Frazier. GIDP_Swanson.

DP_Pittsburgh 1 (Newman, Frazier, Osuna).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried 4 9 5 5 2 3 83 3.68 Toussaint 1 0 0 0 1 1 21 3.70 Winkler, W, 2-1 1 0 0 0 0 1 13 5.60 Newcomb, H, 6 2-3 0 0 0 1 1 21 2.81 Swarzak, H, 3 1 1-3 1 0 0 1 1 25 3.80 Tomlin 1 0 0 0 0 1 7 4.20 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault 4 5 2 1 3 3 93 5.45 Holmes 1 0 1 0 1 0 21 5.02 Rodriguez, H, 9 1 1 0 0 0 0 17 5.92 Crick, L, 2-2, BS, 3-3 2-3 1 3 2 2 1 23 2.66 Hartlieb 1 1-3 4 3 3 0 0 21 12.54 Davis 1 2 3 3 1 1 17 5.87

Holmes pitched to 2 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Swarzak 1-0, Rodriguez 2-1, Hartlieb 1-0. HBP_Brault (Acuna Jr.), Winkler (Reynolds). WP_Brault, Fried. PB_Flowers (8).

Umpires_Home, Mike Winters; First, Tim Timmons; Second, Rob Drake; Third, Chris Segal.

T_3:46. A_13,963 (38,362).

