Brewers 4, Pirates 2

Milwaukee Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Gamel cf-lf 5 0 0 0 Newman ss 4 0 0 1 Yelich rf 4 0 2 0 B.Rynld lf 4 0 2 0 Braun lf 4 1 2 0 S.Marte cf 4 1 1 0 Cain cf 0 0 0 0 Bell 1b 4 0 1 1 Hiura 2b 4 1 0 0 Me.Cbrr rf 3 0 1 0 Thames 1b 3 2 2 3 Moran 3b 4 0 1 0 H.Perez 3b 4 0 1 0 Stllngs c 3 0 1 0 Arcia ss 4 0 1 0 G.Plnco ph 0 0 0 0 Pina c 4 0 1 1 A.Frzer 2b 4 1 1 0 Davies p 4 0 0 0 Lyles p 2 0 0 0 Claudio p 0 0 0 0 Liriano p 0 0 0 0 Burnes p 0 0 0 0 J.Osuna ph 0 0 0 0 Crick p 0 0 0 0 Ri.Rdri p 0 0 0 0 El.Diaz ph 1 0 0 0 Totals 36 4 9 4 Totals 33 2 8 2

Milwaukee 012 010 000—4 Pittsburgh 001 100 000—2

E_Pina 2 (3), Davies (1). DP_Milwaukee 1. LOB_Milwaukee 6, Pittsburgh 8. 2B_Yelich (8), Thames (5), B.Reynolds (10), Bell (21), Moran (7), A.Frazier (10). HR_Thames (7). SF_Newman (1).

IP H R ER BB SO Milwaukee Davies W,6-0 8 8 2 2 1 3 Claudio H,12 1-3 0 0 0 0 0 Burnes S,1-1 2-3 0 0 0 0 1 Pittsburgh Lyles L,5-3 6 8 4 4 1 5 Liriano 1 1 0 0 0 1 Crick 1 0 0 0 0 3 Rodriguez 1 0 0 0 0 1

Davies pitched to 1 batter in the 9th

Umpires_Home, Sean Barber; First, Alfonso Marquez; Second, Dan Bellino; Third, Phil Cuzzi.

T_2:41. A_19,442 (38,362).

