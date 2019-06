Brewers 5, Pirates 2

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 4 0 0 0 0 0 .253 Reynolds lf 4 0 2 0 0 2 .352 Marte cf 4 0 2 0 0 1 .283 Bell 1b 4 0 0 0 0 2 .325 Moran 3b 3 0 0 0 0 0 .273 c-Newman ph 0 0 0 0 1 0 .299 Polanco rf 2 1 0 0 1 2 .250 d-Osuna ph 1 0 0 0 0 1 .188 Kang ss 4 1 1 2 0 2 .137 Diaz c 3 0 0 0 1 1 .281 Brault p 3 0 0 0 0 1 .077 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 — Liriano p 0 0 0 0 0 0 1.000 Hartlieb p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 2 5 2 3 12

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 4 0 0 0 1 0 .254 Yelich rf 4 1 2 1 0 1 .340 Braun lf 4 0 1 0 0 1 .273 Jeffress p 0 0 0 0 0 0 — Hader p 0 0 0 0 0 0 .000 Grandal c 3 1 0 0 1 1 .274 Moustakas 3b 4 1 1 2 0 0 .275 Perez 2b 3 2 3 0 1 0 .269 Aguilar 1b 3 0 1 0 1 0 .195 Arcia ss 2 0 0 1 1 1 .257 Anderson p 2 0 0 0 0 1 .000 Houser p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Pina ph 0 0 0 0 0 0 .145 b-Gamel ph-lf 2 0 1 1 0 0 .264 Totals 31 5 9 5 5 5

Pittsburgh 020 000 000—2 5 1 Milwaukee 000 001 13x—5 9 0

a-pinch hit for Houser in the 7th. b-singled, advanced to 2nd for Pina in the 7th. c-walked for Moran in the 9th. d-struck out for Polanco in the 9th.

E_Moran (6). LOB_Pittsburgh 6, Milwaukee 8. HR_Kang (5), off Anderson; Yelich (24), off Brault; Moustakas (20), off Liriano. RBIs_Kang 2 (10), Yelich (53), Moustakas 2 (43), Arcia (28), Gamel (15). SB_Marte (11), Perez (4). SF_Arcia.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 3 (Bell, Moran, Diaz); Milwaukee 3 (Braun 2, Arcia). RISP_Pittsburgh 0 for 4; Milwaukee 2 for 5.

GIDP_Grandal.

DP_Pittsburgh 1 (Brault, Frazier, Bell).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault 6 1-3 5 2 2 3 5 83 5.05 Rodriguez, BS, 3-4 2-3 1 0 0 1 0 14 5.47 Liriano, L, 1-1 0 3 3 3 1 0 18 2.35 Hartlieb 1 0 0 0 0 0 6 9.75 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Anderson 6 4 2 2 1 6 91 3.80 Houser 1 0 0 0 1 2 18 2.70 Jeffress, W, 1-0 1 1 0 0 0 1 20 2.82 Hader, S, 16-17 1 0 0 0 1 3 25 2.20

Liriano pitched to 4 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Rodriguez 2-1, Hartlieb 2-1.

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Dan Iassogna; Second, Sam Holbrook; Third, Jim Wolf.

T_2:52. A_45,375 (41,900).

