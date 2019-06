Brewers 5, Pirates 3

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Newman ss 4 1 2 0 0 1 .299 Liriano p 0 0 0 0 0 0 1.000 Holmes p 0 0 0 0 0 0 .000 Reynolds rf 4 0 1 0 0 1 .348 Marte cf 4 0 1 0 0 0 .279 Bell 1b 2 1 0 1 1 0 .331 Moran 3b 4 1 1 2 0 1 .278 Dickerson lf 3 0 0 0 0 1 .125 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 — Kang ss 1 0 0 0 0 1 .132 Diaz c 4 0 0 0 0 1 .288 Frazier 2b 4 0 2 0 0 1 .258 Lyles p 1 0 0 0 0 1 .053 a-Osuna ph 1 0 0 0 0 0 .200 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — Cabrera lf 1 0 1 0 0 0 .331 Totals 33 3 8 3 1 8

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 4 1 1 1 1 0 .258 Yelich rf 3 0 1 0 2 1 .337 Braun lf 5 0 2 1 0 1 .273 Moustakas 2b-3b 4 1 2 1 1 0 .275 Grandal c 2 0 0 0 3 0 .278 Hader p 0 0 0 0 0 0 .000 Thames 1b 4 0 2 0 1 2 .254 Shaw 3b 2 1 0 0 1 1 .170 c-Perez ph-2b 1 0 0 0 0 0 .250 Arcia ss 4 1 1 1 0 2 .259 Davies p 2 0 0 0 0 2 .111 Claudio p 0 0 0 0 0 0 — b-Aguilar ph 1 0 0 0 0 0 .192 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 Jeffress p 0 0 0 0 0 0 — d-Pina ph-c 1 1 1 1 0 0 .145 Totals 33 5 10 5 9 9

Pittsburgh 021 000 000—3 8 0 Milwaukee 021 100 01x—5 10 1

a-popped out for Lyles in the 4th. b-flied out for Claudio in the 6th. c-flied out for Shaw in the 7th. d-homered for Jeffress in the 8th.

E_Braun (3). LOB_Pittsburgh 5, Milwaukee 13. 2B_Frazier (11), Yelich (10), Thames (6), Arcia (10). HR_Moran (9), off Davies; Moustakas (19), off Lyles; Pina (2), off Liriano. RBIs_Bell (57), Moran 2 (34), Cain (27), Braun (36), Moustakas (41), Arcia (27), Pina (4). SB_Arcia (3). SF_Bell.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Newman, Reynolds, Dickerson, Lyles); Milwaukee 7 (Braun, Grandal, Thames 2, Arcia 2, Davies). RISP_Pittsburgh 1 for 7; Milwaukee 2 for 14.

Runners moved up_Yelich. GIDP_Moustakas.

DP_Pittsburgh 1 (Moran, Newman, Bell).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Lyles 3 5 3 3 4 5 92 3.64 Feliz, L, 2-2 2 2 1 1 1 2 49 7.71 Rodriguez 1 1-3 1 0 0 2 0 26 5.61 Liriano 1 2 1 1 0 0 24 1.47 Holmes 2-3 0 0 0 2 2 17 5.06 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Davies, W, 7-0 5 7 3 3 1 3 101 2.41 Claudio, H, 13 1 0 0 0 0 0 10 4.88 Guerra, H, 9 1 1 0 0 0 2 15 3.27 Jeffress, H, 7 1 0 0 0 0 0 5 2.95 Hader, S, 15-16 1 0 0 0 0 3 13 2.27

Inherited runners-scored_Liriano 2-0, Holmes 1-0. WP_Guerra.

Umpires_Home, Jim Wolf; First, Mark Ripperger; Second, Dan Iassogna; Third, Sam Holbrook.

T_3:29. A_40,704 (41,900).

