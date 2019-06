Cameroon-New Zealand Sums

By The Associated Press

Montpellier, France

New Zealand 0 1—1 Cameroon 0 2—2

First half_None.

Second half_1, Cameroon, Ajara Nchout -1 (Yvonne Leuko), 57th minute; 2, New Zealand, Aurelle Awona 1, 80th; 3, Cameroon, Ajara Nchout 0, 90th.

Shots_Cameroon 22, New Zealand 9.

Shots On Goal_Cameroon 7, New Zealand 3.

Yellow Cards_Cameroon, Alexandra Takounda, 69th. New Zealand, Anna Green, 68th.

Offsides_Cameroon 5, New Zealand 3.

Fouls Committed_Cameroon 15, New Zealand 9.

Corner Kicks_Cameroon 3, New Zealand 4.

Referee_Kateryna Monzul, Ukraine. Assistant Referees_Maryna Striletska, Ukraine; Oleksandra Ardasheva, Ukraine.

A_8,009.

Lineups

Cameroon: Annette Ngo Ndom; Aurelle Awona, Augustine Ejangue, Estelle Johnson, Yvonne Leuko; Raissa Feudjio, Jeannette Yango (Ninon Abena, 84th); Michaela Abam, Gabrielle Aboudi Onguene, Gaelle Enganamouit (Alexandra Takounda, 54th), Ajara Nchout.

New Zealand: Erin Nayler; Abby Erceg, Anna Green (Betsy Hassett, 68th), Ria Percival, Ali Riley, Rebekah Stott; Katie Bowen, Olivia Chance (Annalie Longo, 88th), Katie Duncan (Hannah Wilkinson, 68th); Sarah Gregorius, Rosie White.

