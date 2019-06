Cardinals 2, Cubs 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 2 0 1 0 2 1 .215 Bryant rf 4 0 1 0 0 3 .275 Rizzo 1b 3 0 0 0 1 0 .290 Baez ss 4 0 0 0 0 2 .298 Contreras c 2 1 0 0 2 1 .286 Heyward cf 3 0 1 0 1 1 .243 Russell 2b 3 0 0 1 1 0 .274 Bote 3b 4 0 0 0 0 0 .269 Hamels p 2 0 0 0 0 1 .000 a-Descalso ph 0 0 0 0 1 0 .200 Brach p 0 0 0 0 0 0 .000 Montgomery p 0 0 0 0 0 0 .333 Totals 27 1 3 1 8 9

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Bader cf 4 0 0 0 0 1 .231 DeJong ss 3 0 1 0 0 1 .276 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 0 0 .275 Ozuna lf 3 0 0 0 0 2 .249 Martinez rf 2 0 0 0 1 0 .296 Fowler rf 0 0 0 0 0 0 .253 Gyorko 3b 2 1 0 0 1 1 .189 Wong 2b 2 1 2 1 0 0 .237 Knizner c 3 0 0 0 0 0 .000 Wainwright p 2 0 0 0 0 0 .100 b-Carpenter ph 1 0 1 1 0 0 .223 Hicks p 0 0 0 0 0 0 — Gant p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 25 2 4 2 2 5

Chicago 000 000 001—1 3 1 St. Louis 000 010 01x—2 4 0

a-walked for Hamels in the 8th. b-singled for Wainwright in the 8th.

E_Contreras (9). LOB_Chicago 7, St. Louis 2. RBIs_Russell (7), Wong (27), Carpenter (20). SB_Gyorko (2), Wong (9). SF_Wong.

Runners left in scoring position_Chicago 1 (Rizzo); St. Louis 1 (Bader). RISP_Chicago 0 for 4; St. Louis 1 for 3.

Advertisement

Runners moved up_Knizner. LIDP_Rizzo, Russell. GIDP_Baez, Goldschmidt, Gyorko.

DP_Chicago 2 (Baez, Russell, Rizzo), (Baez, Russell, Rizzo); St. Louis 3 (Goldschmidt, Wong, Wainwright), (Wong, Goldschmidt), (DeJong, Goldschmidt).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hamels, L, 4-2 7 2 1 0 2 4 84 3.62 Brach 2-3 1 1 1 0 1 15 3.70 Montgomery 1-3 1 0 0 0 0 4 5.02 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, W, 5-5 8 2 0 0 7 8 126 4.34 Hicks, H, 2 1-3 1 1 1 1 1 16 3.98 Gant, S, 3-4 2-3 0 0 0 0 0 10 1.15

Inherited runners-scored_Montgomery 1-1, Gant 2-1.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Cory Blaser; Second, Laz Diaz; Third, Mike Estabrook.

T_2:38. A_46,053 (45,538).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.