Cardinals 5, Marlins 0

Miami AB R H BI BB SO Avg. Granderson lf 4 0 1 0 0 0 .179 Cooper 1b 4 0 1 0 0 2 .304 B.Anderson 3b 4 0 2 0 0 0 .246 Castro 2b 4 0 1 0 0 0 .235 Ramirez rf 4 0 1 0 0 0 .322 Alfaro c 4 0 0 0 0 1 .264 Riddle cf 3 0 1 0 0 0 .194 Rojas ss 3 0 1 0 0 1 .270 Chen p 0 0 0 0 0 0 .000 Hernandez p 2 0 0 0 0 1 .000 Brice p 0 0 0 0 0 0 — a-Dean ph 1 0 0 0 0 1 .215 Totals 33 0 8 0 0 6

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 4 3 3 1 0 1 .227 DeJong ss 4 1 2 0 0 0 .281 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 0 .258 Ozuna lf 4 0 2 0 0 0 .263 Fowler rf 4 1 1 3 0 1 .244 Molina c 4 0 0 0 0 2 .258 Wong 2b 3 0 0 0 0 0 .242 Bader cf 3 0 0 0 0 2 .224 Gallegos p 0 0 0 0 0 0 .000 Mikolas p 2 0 0 0 0 2 .080 b-Ravelo ph 1 0 0 0 0 0 .000 Gant p 0 0 0 0 0 0 .000 Hicks p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 5 8 4 0 8

Miami 000 000 000—0 8 1 St. Louis 001 010 03x—5 8 0

a-struck out for Brice in the 7th. b-grounded out for Mikolas in the 7th.

E_Castro (7). LOB_Miami 6, St. Louis 4. 2B_Rojas (13), Carpenter (11). HR_Carpenter (10), off Hernandez; Fowler (8), off Brice. RBIs_Carpenter (26), Fowler 3 (25).

Runners left in scoring position_Miami 3 (Ramirez, Riddle, Dean); St. Louis 2 (Goldschmidt, Fowler). RISP_Miami 0 for 3; St. Louis 1 for 6.

Runners moved up_Alfaro. LIDP_B.Anderson. GIDP_Castro.

DP_St. Louis 2 (DeJong, Wong, Goldschmidt), (Goldschmidt).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Hernandez, L, 0-2 6 5 2 1 0 6 101 3.95 Chen 1 2 2 2 0 1 22 7.39 Brice 1 1 1 1 0 1 13 2.70 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, W, 5-7 6 6 0 0 0 4 99 4.48 Gallegos, H, 4 1 1 0 0 0 2 16 2.76 Gant, H, 10 1 1 0 0 0 0 5 1.62 Hicks 1 0 0 0 0 0 7 3.33

Chen pitched to 2 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Brice 2-2.

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Todd Tichenor; Second, Phil Cuzzi; Third, Tom Hallion.

T_2:39. A_41,274 (45,538).

