Cubs 2, Dodgers 1

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 4 0 1 0 0 1 .234 Bryant 3b 3 1 0 0 0 0 .275 Rizzo 1b 4 1 1 2 0 0 .279 J.Baez ss 4 0 0 0 0 2 .288 Heyward cf 4 0 0 0 0 1 .252 Caratini c 4 0 0 0 0 1 .321 Gonzalez rf 3 0 0 0 0 1 .212 Darvish p 2 0 0 0 0 1 .038 a-Bote ph 0 0 0 0 1 0 .278 Russell 2b 3 0 1 0 0 1 .238 Ryan p 0 0 0 0 0 0 — Strop p 0 0 0 0 0 0 — Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 2 3 2 1 8

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 3 0 0 0 0 0 .234 c-Taylor ph 1 0 1 0 0 0 .220 Verdugo cf 4 1 1 1 0 0 .301 Turner 3b 4 0 0 0 0 2 .308 Bellinger rf 3 0 0 0 1 2 .355 Muncy 2b 3 0 1 0 1 1 .279 Beaty 1b 4 0 0 0 0 3 .280 Hernandez ss 3 0 1 0 0 2 .212 Barnes c 3 0 0 0 0 1 .211 P.Baez p 0 0 0 0 0 0 — Buehler p 2 0 0 0 0 1 .036 b-Freese ph 1 0 1 0 0 0 .314 Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 31 1 5 1 2 12

Chicago 000 000 002—2 3 0 Los Angeles 000 100 000—1 5 2

a-walked for Darvish in the 8th. b-singled for Buehler in the 8th. c-singled for Pederson in the 8th.

E_Muncy (6), Hernandez (3). LOB_Chicago 4, Los Angeles 5. HR_Rizzo (19), off Jansen; Verdugo (5), off Darvish. RBIs_Rizzo 2 (51), Verdugo (29). SB_Bellinger (8).

Runners left in scoring position_Chicago 1 (Rizzo); Los Angeles 2 (Verdugo, Beaty). RISP_Chicago 0 for 2; Los Angeles 0 for 3.

Runners moved up_Muncy. GIDP_Russell.

DP_Los Angeles 1 (Muncy, Beaty).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Darvish 7 2 1 1 1 10 109 4.65 Ryan, W, 2-1 1-3 1 0 0 0 0 8 4.12 Kintzler 2-3 2 0 0 0 0 9 2.37 Strop, S, 8-10 1 0 0 0 1 2 15 4.40 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Buehler 7 2 0 0 0 6 100 3.06 P.Baez, H, 15 1 0 0 0 1 0 10 2.87 Jansen, L, 2-2, BS, 3-23 1 1 2 2 0 2 15 3.45

Inherited runners-scored_Ryan 1-0. HBP_Jansen (Bryant).

Umpires_Home, Chris Segal; First, D.J. Reyburn; Second, Fieldin Culbreth; Third, CB Bucknor.

T_2:49. A_51,596 (56,000).

