Cubs 5, Cardinals 1

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 5 0 2 0 0 0 .225 DeJong ss 4 0 0 0 0 1 .270 Goldschmidt 1b 4 0 2 0 0 0 .272 Ozuna lf 4 1 3 0 0 1 .259 Fowler rf 3 0 0 0 0 2 .243 Wong 2b 3 0 1 1 1 0 .235 Bader cf 4 0 0 0 0 1 .233 Knizner c 4 0 0 0 0 1 .000 Wainwright p 2 0 1 0 0 0 .136 Gallegos p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Munoz ph 1 0 0 0 0 0 .292 Webb p 0 0 0 0 0 0 — C.Martinez p 0 0 0 0 0 0 — c-J.Martinez ph 0 0 0 0 1 0 .291 Totals 34 1 9 1 2 6

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 3 1 2 2 1 0 .239 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .000 Edwards Jr. p 0 0 0 0 0 0 — Strop p 0 0 0 0 0 0 — Bryant 3b 4 0 2 0 0 0 .273 Rizzo 1b 4 0 0 1 0 1 .276 Baez ss 4 0 0 0 0 2 .299 Gonzalez rf-lf 4 1 2 1 0 1 .215 Contreras c 4 0 0 0 0 3 .283 Heyward cf-rf 3 1 2 0 0 0 .251 Hendricks p 0 0 0 0 0 0 .208 b-Almora Jr. ph-cf 1 1 0 0 0 0 .253 Bote 2b 3 1 1 1 0 0 .273 Totals 30 5 9 5 1 7

St. Louis 010 000 000—1 9 2 Chicago 100 020 11x—5 9 1

a-lined out for Gallegos in the 7th. b-reached on error for Hendricks in the 7th. c-walked for C.Martinez in the 9th.

E_Carpenter (5), C.Martinez (1), Bryant (8). LOB_St. Louis 9, Chicago 4. 2B_Goldschmidt (5), Wong (9), Wainwright (1), Schwarber (8). HR_Gonzalez (3), off C.Martinez. RBIs_Wong (28), Schwarber 2 (27), Rizzo (45), Gonzalez (10), Bote (31). CS_Ozuna (1), Gonzalez (3). S_Fowler, Hendricks 2.

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Carpenter, DeJong, Bader, Knizner); Chicago 3 (Rizzo, Gonzalez, Bote). RISP_St. Louis 3 for 10; Chicago 2 for 9.

Runners moved up_Bader, Rizzo, Bote. GIDP_Rizzo.

DP_St. Louis 2 (Wong, DeJong, Goldschmidt), (Knizner, Wong).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, L, 5-6 4 1-3 7 3 3 1 2 70 4.46 Gallegos 1 2-3 0 0 0 0 2 21 3.25 Webb 1-3 0 0 0 0 0 4 4.22 C.Martinez 1 2-3 2 2 1 0 3 29 4.15 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks, W, 7-4 7 8 1 1 0 3 98 3.00 Cishek, H, 4 1 1 0 0 0 2 14 3.00 Edwards Jr. 2-3 0 0 0 2 1 16 5.40 Strop, S, 7-9 1-3 0 0 0 0 0 1 4.85

Inherited runners-scored_Gallegos 1-0, Strop 2-0.

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Brian Gorman; Second, Mark Carlson; Third, Manny Gonzalez.

T_2:48. A_39,545 (41,649).

