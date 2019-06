Cubs 9, Rockies 8

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Tapia lf 5 1 1 0 0 0 .269 Story ss 3 3 2 1 2 0 .293 Dahl rf 5 2 3 3 0 1 .337 Arenado 3b 3 1 1 2 1 0 .343 Murphy 1b 5 0 2 1 0 2 .256 McMahon 2b 5 0 1 1 0 2 .243 Desmond cf 3 0 0 0 0 2 .234 Rusin p 0 0 0 0 0 0 — Diaz p 0 0 0 0 0 0 — b-Rodgers ph 1 0 1 0 0 0 .286 Shaw p 0 0 0 0 0 0 — Wolters c 4 0 0 0 0 0 .298 Marquez p 2 0 0 0 0 1 .259 Hampson cf 1 1 0 0 1 1 .186 Totals 37 8 11 8 4 9

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 4 1 2 0 0 0 .227 Bryant 3b 3 1 0 0 0 2 .270 Rizzo 1b 4 1 1 1 0 1 .283 Baez ss 4 0 0 0 0 1 .304 Gonzalez rf 3 1 0 0 1 2 .211 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .000 Contreras c 3 3 2 1 0 0 .297 Heyward cf-rf 3 1 1 0 1 0 .246 Bote 2b 4 1 4 7 0 0 .289 Darvish p 2 0 0 0 0 1 .045 Ryan p 0 0 0 0 0 0 — Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — a-Descalso ph 1 0 0 0 0 0 .197 Brach p 0 0 0 0 0 0 .000 Montgomery p 0 0 0 0 0 0 .333 Edwards Jr. p 0 0 0 0 0 0 — c-Almora Jr. ph-cf 1 0 0 0 0 0 .251 Totals 32 9 10 9 2 7

Colorado 000 003 401—8 11 0 Chicago 000 035 01x—9 10 1

a-grounded out for Kintzler in the 6th. b-singled for Diaz in the 8th. c-grounded out for Edwards Jr. in the 8th.

E_Rizzo (3). LOB_Colorado 7, Chicago 3. 2B_Story (13), Dahl (17), Schwarber (6), Contreras (9), Bote (11). 3B_Dahl (3). HR_Bote (7), off Marquez. RBIs_Story (43), Dahl 3 (23), Arenado 2 (54), Murphy (31), McMahon (22), Rizzo (44), Contreras (34), Bote 7 (30). SB_Story (11). CS_Bote (1). SF_Arenado.

Runners left in scoring position_Colorado 4 (Tapia, Arenado, McMahon, Wolters); Chicago 3 (Descalso, Almora Jr. 2). RISP_Colorado 5 for 12; Chicago 4 for 8.

Runners moved up_Wolters. GIDP_McMahon, Rizzo.

DP_Colorado 2 (Story, Arenado, Murphy), (Wolters, Story); Chicago 1 (Baez, Bote, Rizzo).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Marquez, L, 6-3 5 1-3 7 8 8 1 5 69 4.07 Rusin 2-3 1 0 0 0 0 7 36.00 Diaz 1 0 0 0 0 1 14 2.16 Shaw 1 2 1 1 1 1 20 3.75 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Darvish 5 1-3 3 3 2 3 5 95 4.88 Ryan, BS, 1-1 0 1 0 0 0 0 5 5.03 Kintzler, W, 2-0 2-3 0 0 0 0 1 7 2.67 Brach 1-3 3 4 4 1 0 23 5.11 Montgomery, H, 2 1 2 0 0 0 0 9 4.70 Edwards Jr., H, 4 2-3 0 0 0 0 1 10 5.93 Cishek, S, 6-8 1 2 1 1 0 2 25 3.12

Ryan pitched to 2 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Rusin 3-3, Ryan 2-2, Kintzler 2-0, Edwards Jr. 1-0. HBP_Marquez 2 (Bryant,Contreras).

Umpires_Home, Gabe Morales; First, Marty Foster; Second, Jerry Meals; Third, Ron Kulpa.

T_3:22. A_35,395 (41,649).

