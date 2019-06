Diamondbacks 7, Mets 1

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Rosario ss 4 0 3 0 0 0 .254 Davis 3b 4 0 0 0 0 1 .250 Alonso 1b 4 0 0 0 0 0 .263 Conforto rf 4 0 0 0 0 2 .251 Ramos c 4 1 2 1 0 0 .269 Gomez cf 3 0 0 0 0 2 .213 Hechavarria 2b 3 0 0 0 0 1 .241 Altherr lf 3 0 0 0 0 3 .050 Matz p 2 0 1 0 0 1 .211 Font p 0 0 0 0 0 0 .333 a-Frazier ph 1 0 0 0 0 1 .250 Santiago p 0 0 0 0 0 0 — Bashlor p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 1 6 1 0 11

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Marte cf 5 1 2 3 0 0 .280 Locastro lf 4 1 1 0 1 0 .289 Escobar 3b 4 2 2 2 0 1 .288 Jones rf 4 1 1 0 0 0 .283 Walker 1b 4 1 2 1 0 0 .257 Vargas 2b 3 1 2 1 1 0 .281 Ahmed ss 4 0 0 0 0 1 .271 C.Kelly c 3 0 0 0 1 0 .269 M.Kelly p 3 0 0 0 0 3 .000 Bradley p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Cron ph 0 0 0 0 1 0 .286 Crichton p 0 0 0 0 0 0 — Totals 34 7 10 7 4 5

New York 010 000 000—1 6 1 Arizona 300 020 02x—7 10 0

a-struck out for Font in the 8th. b-walked for Bradley in the 8th.

E_Davis (4). LOB_New York 4, Arizona 7. 2B_Walker (16), Vargas (4). HR_Ramos (6), off M.Kelly; Marte (14), off Matz; Escobar (15), off Matz. RBIs_Ramos (32), Marte 3 (43), Escobar 2 (48), Walker (23), Vargas (9).

Runners left in scoring position_New York 1 (Alonso); Arizona 3 (Locastro, Ahmed, M.Kelly). RISP_New York 0 for 2; Arizona 3 for 9.

Advertisement

GIDP_Vargas.

DP_New York 1 (Davis, Hechavarria, Alonso); Arizona 1 (Walker).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Matz, L, 4-4 6 8 5 5 2 5 99 3.97 Font 1 0 0 0 0 0 8 5.65 Santiago 2-3 1 2 2 1 0 15 6.23 Bashlor 1-3 1 0 0 1 0 15 5.40 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA M.Kelly, W, 5-6 7 2-3 6 1 1 0 10 105 4.41 Bradley 1-3 0 0 0 0 0 1 4.38 Crichton 1 0 0 0 0 1 12 0.00

Inherited runners-scored_Bashlor 2-2, Bradley 1-0. PB_C.Kelly (1).

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Ryan Additon; Second, Manny Gonzalez; Third, Dan Iassogna.

T_2:37. A_26,945 (48,519).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.