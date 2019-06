Dodgers 7, Giants 2

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 4 1 0 0 0 2 .254 Taylor lf 1 0 0 0 0 1 .224 Muncy 1b-2b 4 1 0 1 2 1 .272 Turner 3b 3 2 3 2 1 0 .312 Bellinger rf 2 0 0 0 3 0 .362 Seager ss 5 0 4 4 0 0 .270 Verdugo cf 5 0 0 0 0 1 .291 Hernandez 2b 5 0 0 0 0 2 .214 Kelly p 0 0 0 0 0 0 .000 Y.Garcia p 0 0 0 0 0 0 — Martin c 5 1 2 0 0 1 .282 Hill p 2 0 0 0 0 1 .083 a-Garlick ph 1 1 1 0 0 0 .200 Urias p 0 0 0 0 0 0 .500 c-Freese ph-1b 2 1 1 0 0 1 .296 Totals 39 7 11 7 6 10

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Yastrzemski rf 5 0 1 0 0 2 .229 Belt 1b 3 0 1 0 2 1 .249 Longoria 3b 5 0 1 0 0 3 .227 Austin lf 3 0 0 0 2 1 .234 Pillar cf 4 1 1 0 0 0 .214 Crawford ss 2 0 0 0 1 0 .208 Holland p 0 0 0 0 0 0 .091 Gott p 0 0 0 0 0 0 — b-Sandoval ph 1 0 0 0 0 0 .282 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 .188 Melancon p 0 0 0 0 0 0 — A.Garcia c 4 1 1 1 0 2 .188 Solano 2b-ss 4 0 2 1 0 1 .242 Samardzija p 2 0 0 0 0 1 .067 Panik 2b 2 0 1 0 0 1 .240 Totals 35 2 8 2 5 12

Los Angeles 001 011 040—7 11 0 San Francisco 001 100 000—2 8 1

a-doubled for Hill in the 6th. b-grounded out for Gott in the 7th. c-doubled for Urias in the 8th.

E_Longoria (8). LOB_Los Angeles 13, San Francisco 11. 2B_Turner 2 (10), Seager 2 (20), Garlick (1), Freese (10), Pillar (12). HR_A.Garcia (2), off Hill. RBIs_Muncy (37), Turner 2 (27), Seager 4 (38), A.Garcia (3), Solano (3). SB_Panik (3). SF_Turner.

Runners left in scoring position_Los Angeles 8 (Bellinger, Verdugo 2, Hernandez 5); San Francisco 5 (Yastrzemski 2, Austin 2, Sandoval). RISP_Los Angeles 4 for 14; San Francisco 1 for 11.

Runners moved up_Bellinger. GIDP_Crawford.

DP_Los Angeles 1 (Hernandez, Seager, Muncy).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Hill, W, 3-1 5 7 2 2 3 6 94 2.40 Urias, H, 2 2 1 0 0 2 1 37 3.38 Kelly 1 0 0 0 0 3 14 7.52 Y.Garcia 1 0 0 0 0 2 18 4.38 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Samardzija, L, 3-5 5 1-3 7 3 3 2 5 101 3.72 Holland 0 0 0 0 1 0 5 6.52 Gott 1 2-3 0 0 0 0 2 22 2.70 Rodriguez 0 2 4 4 2 0 16 5.10 Melancon 2 2 0 0 1 3 29 3.42

Holland pitched to 1 batter in the 6th.

Rodriguez pitched to 5 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Holland 2-0, Gott 3-1, Melancon 3-2. HBP_Samardzija (Pederson). WP_Samardzija 2, Kelly.

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Will Little; Second, Kerwin Danley; Third, Eric Cooper.

T_3:41. A_37,784 (41,915).

