England-Cameroon Sums

Valenciennes, France

Cameroon 0 0—0 England 2 1—3

First half_1, England, Steph Houghton 1 (Toni Duggan), 14th minute; 2, England, Ellen White 4 (Lucy Bronze), 45th.

Second half_3, England, Alex Greenwood 1 (Toni Duggan), 58th.

Shots_England 7, Cameroon 8.

Shots On Goal_England 3, Cameroon 2.

Yellow Cards_Cameroon, Yvonne Leuko, 4th; Alexandra Takounda, 90th.

Offsides_England 3, Cameroon 4.

Fouls Committed_England 4, Cameroon 11.

Corner Kicks_England 4, Cameroon 2.

Referee_Liang Qin, China. Assistant Referees_Yan Fang, China; Kum Nyo Hong, Korea DPR.

A_20,148.

Lineups

England: Karen Bardsley; Millie Bright, Lucy Bronze, Alex Greenwood, Steph Houghton; Jill Scott (Lucy Staniforth, 78th), Keira Walsh; Toni Duggan, Fran Kirby, Nikita Parris (Leah Williamson, 84th), Ellen White (Jodie Taylor, 64th).

Cameroon: Annette Ngo Ndom; Aurelle Awona, Augustine Ejangue (Ysis Sonkeng, 64th), Estelle Johnson, Yvonne Leuko; Raissa Feudjio, Jeannette Yango; Michaela Abam (Ninon Abena, 68th), Gabrielle Aboudi Onguene, Gaelle Enganamouit (Alexandra Takounda, 53rd), Ajara Nchout.

