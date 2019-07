Estrella Damm N.A. Andalucía Masters Leading Scores

By The Associated Press

Sunday At Real Club Valderrama Sotogrande, Spain Purse: $3.4 million Yardage: 7,001; Par: 71 Final Christiaan Bezuidenhout, South Africa 66-68-69-71—274 Alvaro Quiros, Spain 70-68-76-66—280 Mike Lorenzo-Vera, France 68-72-72-68—280 Adri Arnaus, Spain 68-70-73-69—280 Eduardo de la Riva, Spain 71-71-69-69—280 Jon Rahm, Spain 69-72-67-72—280 Sergio Garcia, Spain 66-72-73-70—281 Gavin Green, Malaysia 66-74-73-69—282 Bernd Ritthammer, Germany 71-72-69-70—282 Thomas Bjørn, Denmark 71-73-67-71—282 Thomas Detry, Belgium 74-68-68-72—282 Hideto Tanihara, Japan 70-70-68-74—282 Andy Sullivan, England 71-71-70-71—283 Gaganjeet Bhullar, India 68-71-72-72—283 Julian Suri, United States 67-73-75-69—284 Jack Singh Brar, England 72-71-71-70—284 Scott Jamison, Scotland 68-71-74-71—284 Jorge Campillo, Spain 73-71-68-72—284 Steven Brown, England 70-72-69-73—284 Also Sihwan Kim, United States 66-77-70-74—287 Sean Crocker, United States 72-72-70-73—287 Paul Peterson, United States 72-71-73-74—290 David Lipsky, United States 70-72-75-74—291

