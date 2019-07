Estrella Damm N.A. Andalucía Masters Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Real Club Valderrama Sotogrande, Spain Purse: $3.4 million Yardage: 7,001; Par: 71 Third Round Christiaan Bezuidenhout, South Africa 66-68-69—203 Hideto Tanihara, Japan 70-70-68—208 Jon Rahm, Spain 69-72-67—208 Nicolas Colsaerts, Belgium 73-67-70—210 Thomas Detry, Belgium 74-68-68—210 Adri Arnaus, Spain 68-70-73—211 Sergio Garcia, Spain 66-72-73—211 Matthieu Pavon, France 67-73-71—211 Gaganjeet Bhullar, India 68-71-72—211 Pablo Larrazábal, Spain 68-72-71—211 Steve Brown, England 70-72-69—211 Victor Dubuisson, France 69-73-69—211 Eduardo De La Riva, Spain 71-71-69—211 Also Sihwan Kim, United States 66-77-70—213 Sean Crocker, United States 72-72-70—214 Julian Suri, United States 67-73-75—215 Paul Peterson, United States 72-71-73—216 David Lipsky, United States 70-72-75—217

