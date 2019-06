French Open-Rafael Nadal vs. Opponents

By The Associated Press

Rafael Nadal’s record vs. all opponents at the French Open (through 2019):

Won-Lost: 93-2 (.979)

Novak Djokovic 6-1, Roger Federer 6-0

Nicolas Almagro 4-0, David Ferrer 4-0, Lleyton Hewitt 4-0, Dominic Thiem 4-0

Robin Soderling 3-1

Thomaz Bellucci 2-0, Simone Bolelli 2-0, Juan Martin del Potro 2-0, Richard Gasquet 2-0, Ivan Ljubicic 2-0, Andy Murray 2-0, Kei Nishikori 2-0, Stan Wawrinka 2-0

Pablo Andujar 1-0, Facundo Bagnis 1-0, Nikoloz Basilashvili 1-0, Roberto Bautista Agut 1-0, Daniel Brands 1-0, Lars Burgsmuller 1-0, Pablo Carreno Busta 1-0, Flavio Cipolla 1-0, Marcos Daniel 1-0, Nicolas Devilder 1-0, Fabio Fognini 1-0, Teymuraz Gabashvili 1-0, Robby Ginepri 1-0, David Goffin 1-0, Sebastien Grosjean 1-0, Sam Groth 1-0, Quentin Halys 1-0, Robin Haase 1-0, Yannick Hanfmann 1-0, John Isner 1-0, Denis Istomin 1-0, Martin Klizan 1-0, Kevin Kim 1-0, Andrey Kuznetsov 1-0, Dusan Lajovic 1-0, Juan Ignacio Londero 1-0, Yannick Maden 1-0, Xavier Malisse 1-0, Maximilian Marterer 1-0, Paul-Henri Mathieu 1-0, Leonardo Mayer 1-0, Jurgen Melzer 1-0, Gianni Mina 1-0, Juan Monaco 1-0, Albert Montanes 1-0, Carlos Moya 1-0, Jarkko Nieminen 1-0, Benoit Paire 1-0, Guido Pella 1-0, Mariano Puerta 1-0, Eduardo Schwank 1-0, Diego Schwartzman 1-0, Jack Sock 1-0, Antonio Veic 1-0, Fernando Verdasco 1-0, Horacio Zeballos 1-0

