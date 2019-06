Giants 6, Padres 5

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Tatis Jr. ss 5 2 2 2 0 3 .319 Naylor lf 4 0 1 0 0 1 .240 Wingenter p 0 0 0 0 0 0 — Reyes p 0 0 0 0 0 0 .000 Machado 3b 3 0 0 0 1 1 .238 Hosmer 1b 4 0 2 2 0 0 .285 Renfroe rf 4 0 0 0 0 3 .238 Kinsler 2b 4 1 1 1 0 1 .209 Myers cf-lf 2 1 0 0 2 1 .219 Hedges c 4 0 0 0 0 2 .184 Paddack p 2 1 1 0 0 0 .063 a-Garcia ph 1 0 0 0 0 0 .252 Erlin p 0 0 0 0 0 0 .000 Wisler p 0 0 0 0 0 0 .000 Margot cf 1 0 0 0 0 0 .232 Totals 34 5 7 5 3 12

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Panik 2b 4 1 2 0 0 1 .245 Yastrzemski rf-lf 3 0 0 0 1 1 .218 Longoria 3b 4 1 2 2 0 2 .234 Sandoval 1b 2 1 1 1 1 0 .277 Watson p 0 0 0 0 0 0 — Smith p 0 0 0 0 0 0 — Vogt c 3 0 1 0 1 0 .239 Crawford ss 4 0 1 0 0 0 .210 Austin lf 3 1 1 1 0 2 .235 Pillar rf 1 0 0 0 0 0 .214 Duggar cf 4 1 1 2 0 2 .236 Beede p 1 0 0 0 0 1 .167 Gott p 0 0 0 0 0 0 — Melancon p 0 0 0 0 0 0 — b-Belt ph-1b 1 1 0 0 1 1 .247 Totals 30 6 9 6 4 10

San Diego 100 030 010—5 7 1 San Francisco 000 300 30x—6 9 0

a-lined out for Paddack in the 6th. b-walked for Melancon in the 7th.

E_Tatis Jr. (4). LOB_San Diego 5, San Francisco 6. 2B_Longoria (12). HR_Tatis Jr. (8), off Beede; Kinsler (8), off Watson; Duggar (4), off Paddack. RBIs_Tatis Jr. 2 (17), Hosmer 2 (38), Kinsler (15), Longoria 2 (25), Sandoval (23), Austin (14), Duggar 2 (28). SB_Myers (9). SF_Sandoval. S_Beede.

Runners left in scoring position_San Diego 2 (Renfroe, Kinsler); San Francisco 2 (Longoria, Duggar). RISP_San Diego 3 for 7; San Francisco 3 for 10.

Runners moved up_Naylor. GIDP_Sandoval.

DP_San Diego 1 (Kinsler, Tatis Jr., Hosmer).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Paddack 5 6 3 3 1 6 85 3.15 Erlin, H, 5 1-3 1 0 0 1 0 12 4.08 Wisler, H, 3 2-3 0 0 0 0 2 12 4.85 Wingenter, L, 0-1, BS, 2-3 1 2 3 3 2 0 28 3.86 Reyes 1 0 0 0 0 2 12 12.86 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Beede 4 2-3 5 4 4 2 7 95 8.06 Gott 1 1-3 1 0 0 1 1 23 2.57 Melancon, W, 3-1 1 0 0 0 0 2 13 3.29 Watson, H, 12 1 1 1 1 0 0 8 2.81 Smith, S, 15-15 1 0 0 0 0 2 16 2.10

Inherited runners-scored_Wisler 2-0, Gott 3-2.

Umpires_Home, Gabe Morales; First, Marty Foster; Second, Jerry Meals; Third, Ron Kulpa.

T_3:01. A_28,535 (41,915).

