Indians 2, Tigers 0

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Jones cf 4 0 2 0 0 1 .247 Stewart lf 4 0 0 0 0 2 .238 Castellanos rf 3 0 0 0 1 2 .268 Cabrera dh 3 0 1 0 1 0 .295 Dixon 1b 4 0 0 0 0 1 .270 Goodrum ss 4 0 2 0 0 0 .237 Rodriguez 2b 4 0 1 0 0 0 .219 Hicks c 4 0 0 0 0 2 .196 Lugo 3b 3 0 0 0 1 2 .207 Totals 33 0 6 0 3 10

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 4 0 0 0 0 0 .287 Mercado cf 3 0 2 1 0 1 .311 Santana 1b 3 0 0 0 1 1 .292 Kipnis 2b 3 1 1 0 1 0 .235 Ramirez dh 3 0 1 1 0 0 .207 Naquin rf 3 0 0 0 0 0 .276 R.Perez c 3 0 0 0 0 2 .241 Bauers lf 3 0 0 0 0 2 .224 Freeman 3b 3 1 2 0 0 1 .267 Totals 28 2 6 2 2 7

Detroit 000 000 000—0 6 0 Cleveland 011 000 00x—2 6 0

LOB_Detroit 9, Cleveland 5. 2B_Jones (12), Mercado (8). 3B_Ramirez (2). RBIs_Mercado (14), Ramirez (29). SB_Freeman (1). CS_Naquin (1).

Runners left in scoring position_Detroit 5 (Stewart, Cabrera, Dixon, Lugo 2); Cleveland 3 (Kipnis, Ramirez 2). RISP_Detroit 0 for 9; Cleveland 1 for 7.

Runners moved up_Rodriguez, Lindor. LIDP_Santana.

DP_Detroit 2 (Stewart, Goodrum), (Hicks, Goodrum).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Turnbull, L, 3-7 5 6 2 2 2 4 100 3.29 Hardy 1 0 0 0 0 0 11 4.25 Ramirez 1 0 0 0 0 2 11 4.30 Alcantara 1 0 0 0 0 1 13 4.36 Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Civale, W, 1-0 6 2 0 0 3 6 87 0.00 Wittgren, H, 8 1 1 0 0 0 2 23 2.63 O.Perez, H, 7 1-3 1 0 0 0 0 11 3.13 Cimber, H, 7 2-3 0 0 0 0 0 4 3.62 Hand, S, 22-22 1 2 0 0 0 2 19 1.08

Inherited runners-scored_Cimber 1-0. HBP_Turnbull (Mercado). WP_Turnbull.

Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Adrian Johnson; Second, Quinn Wolcott; Third, Marvin Hudson.

T_2:47. A_30,103 (35,225).

