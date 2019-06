Indians 5, Royals 3

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield lf 5 0 1 0 0 1 .303 Lopez 2b 4 0 0 0 0 1 .237 Cuthbert 1b 4 0 1 0 0 2 .302 Dozier 3b 4 0 0 0 0 4 .297 Soler rf 3 0 0 0 0 2 .236 Duda dh 4 1 1 1 0 2 .164 Arteaga ss 4 2 2 0 0 2 .250 Gallagher c 1 0 1 0 1 0 .182 b-Gordon ph 1 0 1 1 0 0 .263 Hamilton cf 4 0 1 1 0 2 .224 Totals 34 3 8 3 1 16

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 4 2 3 0 0 0 .298 Mercado cf 4 0 1 1 0 0 .307 Santana dh 4 0 1 0 0 0 .290 Kipnis 2b 3 1 1 1 0 0 .246 Ramirez 3b 2 0 0 0 2 0 .216 Bauers lf-1b 4 1 1 1 0 0 .225 Bradley 1b 3 0 0 0 0 2 .154 a-Luplow ph-lf 1 0 1 1 0 0 .257 R.Perez c 3 0 1 0 0 2 .243 Naquin rf 4 1 1 1 0 2 .266 Totals 32 5 10 5 2 6

Kansas City 000 010 002—3 8 1 Cleveland 101 200 01x—5 10 0

a-singled for Bradley in the 8th. b-singled for Gallagher in the 9th.

E_Hill (1). LOB_Kansas City 7, Cleveland 7. 2B_Arteaga (1), Hamilton (8), Lindor (15). HR_Duda (3), off Wittgren; Bauers (10), off Junis; Naquin (6), off Junis. RBIs_Duda (12), Hamilton (9), Gordon (48), Mercado (17), Kipnis (30), Bauers (29), Naquin (19), Luplow (24). SB_Lindor (12). CS_Merrifield (7). SF_Kipnis.

Runners left in scoring position_Kansas City 4 (Merrifield 3, Hamilton); Cleveland 1 (Naquin). RISP_Kansas City 2 for 5; Cleveland 3 for 6.

GIDP_Santana.

DP_Kansas City 1 (Cuthbert, Arteaga).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis, L, 4-7 6 9 4 4 1 4 103 5.23 Hill 2 1 1 0 1 2 32 4.50 Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Bauer, W, 6-6 6 2-3 3 1 1 1 12 127 3.55 Goody, H, 1 1 1-3 2 0 0 0 1 16 3.27 Wittgren 1 3 2 2 0 3 23 3.26

Inherited runners-scored_Goody 2-0. HBP_Junis (R.Perez), Bauer 2 (Gallagher,Soler).

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Dan Iassogna; Second, Tim Timmons; Third, Rob Drake.

T_2:49. A_22,246 (35,225).

