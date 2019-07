Korn Ferry Tour – Utah Championship Scores

By The Associated Press

Saturday At Oakridge Country Club Farmington, Utah Purse: $725,000 Yardage: 7,045; Par 71 Third Round Justin Lower 65-70-67—202 Daniel Summerhays 66-68-68—202 Charlie Saxon 66-73-64—203 Kevin Dougherty 69-68-66—203 Rob Oppenheim 68-68-67—203 Joshua Creel 68-66-69—203 Robby Shelton 69-70-65—204 Robert Garrigus 64-73-67—204 Lanto Griffin 72-64-68—204 Joseph Bramlett 68-71-66—205 Kristoffer Ventura 69-70-66—205 Ryan Brehm 69-69-67—205 Dawie van der Walt 71-67-67—205 Brett Drewitt 72-66-67—205 Brian Campbell 69-69-67—205 Luke Guthrie 67-69-69—205 Rick Lamb 70-69-67—206 Steve LeBrun 70-69-67—206 Matthew Campbell 66-72-68—206 David Hearn 69-69-68—206 Trevor Cone 73-64-69—206 Davis Riley 70-72-65—207 Jimmy Gunn 69-71-67—207 Steele DeWald 72-68-67—207 Zac Blair 69-67-71—207 Tyrone Van Aswegen 68-65-74—207 Byron Meth 71-70-67—208 Tyson Alexander 69-71-68—208 Harry Higgs 69-70-69—208 Andres Gallegos 69-69-70—208 John Oda 69-69-70—208 Tyler McCumber 68-69-71—208 Steven Kupcho 69-68-71—208 Kyle Westmoreland 69-67-72—208 Jonathan Randolph 74-68-67—209 Vincent Whaley 71-70-68—209 Will Gordon 70-70-69—209 Max Greyserman 70-69-70—209 Mark Anderson 69-70-70—209 Paul Haley II 71-68-70—209 Drew Weaver 71-68-70—209 Chad Ramey 67-71-71—209 Tim Wilkinson 69-69-71—209 Vince India 72-70-68—210 Michael Miller 70-71-69—210 Horacio León 72-69-69—210 Michael Arnaud 70-71-69—210 Joseph Winslow 70-70-70—210 Kyle Reifers 71-69-70—210 Norman Xiong 72-67-71—210 Steven Alker 72-67-71—210 MichaelMcGowan 71-66-73—210 D.H. Lee 70-67-73—210 David Gazzolo 71-71-69—211 Chase Hanna 72-69-70—211 Dan McCarthy 71-71-69—211 Sebastian Cappelen 74-67-70—211 Brian Richey 71-69-71—211 Ethan Tracy 70-69-72—211 Steven Ihm 72-70-70—212 Ben Polland 71-71-71—213 Scottie Scheffler 70-71-72—213 Wade Binfield 70-72-72—214 Albin Choi 73-69-72—214 Marcos Montenegro 74-67-73—214 Timothy Madigan 70-71-73—214 Spence Fulford 71-71-73—215 Doug Ghim 67-75-73—215 Danny Walker 71-71-73—215 Brock Mackenzie 72-69-74—215 Maverick McNealy 72-68-75—215 Brett Stegmaier 73-69-74—216 David Skinns 73-69-79—221

