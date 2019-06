LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through June 2 Rank Name Trn Money 1. Jeongeun Lee6 9 $1,353,836 2. Jin Young Ko 10 $1,160,512 3. Minjee Lee 12 $863,053 4. Lexi Thompson 9 $739,675 5. Brooke M. Henderson 11 $637,205 6. Eun-Hee Ji 10 $612,541 7. Sei Young Kim 9 $565,470 8. Nelly Korda 10 $557,551 9. Angel Yin 10 $539,047 10. So Yeon Ryu 8 $523,083 11. Carlota Ciganda 11 $515,158 12. Sung Hyun Park 8 $485,252 13. Amy Yang 9 $434,817 14. Azahara Munoz 12 $427,208 15. Mi Hyang Lee 12 $424,965 16. Nasa Hataoka 8 $424,423 17. Yu Liu 12 $423,504 18. Celine Boutier 12 $421,574 19. Bronte Law 11 $417,655 20. Danielle Kang 10 $356,356 21. Jessica Korda 6 $310,058 22. Gaby Lopez 12 $300,431 23. Inbee Park 8 $300,104 24. Ariya Jutanugarn 12 $298,183 25. Moriya Jutanugarn 12 $271,626 26. Charley Hull 11 $254,732 27. Hyo Joo Kim 7 $241,741 28. Jaye Marie Green 10 $241,212 29. Ally McDonald 11 $238,071 30. Shanshan Feng 11 $236,304 31. Jenny Shin 10 $232,648 32. Mirim Lee 9 $202,932 33. Wei-Ling Hsu 11 $198,057 34. Gerina Piller 9 $195,060 35. Lydia Ko 10 $191,789 36. Katherine Kirk 12 $187,391 37. Jing Yan 8 $183,761 38. Haru Nomura 9 $182,251 39. In-Kyung Kim 5 $178,920 40. Chella Choi 10 $177,382 41. Lizette Salas 11 $174,085 42. Kristen Gillman 9 $165,334 43. Amy Olson 11 $162,017 44. Megan Khang 10 $160,833 45. Jodi Ewart Shadoff 8 $160,016 46. Nanna Koerstz Madsen 9 $159,201 47. Cristie Kerr 11 $157,897 48. Pornanong Phatlum 11 $154,802 49. Stacy Lewis 9 $150,908 50. Morgan Pressel 9 $148,782

