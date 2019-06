LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through June 16 Rank Name Trn Money 1. Jeongeun Lee6 11 $1,528,267 2. Jin Young Ko 11 $1,178,754 3. Lexi Thompson 11 $1,126,039 4. Brooke M. Henderson 13 $962,811 5. Minjee Lee 13 $886,913 6. Eun-Hee Ji 11 $612,541 7. Nelly Korda 11 $610,054 8. Sei Young Kim 10 $575,503 9. So Yeon Ryu 9 $558,476 10. Nasa Hataoka 9 $548,287 11. Angel Yin 11 $539,047 12. Carlota Ciganda 12 $525,191 13. Sung Hyun Park 9 $494,266 14. Yu Liu 14 $484,262 15. Amy Yang 10 $460,423 16. Azahara Munoz 13 $445,450 17. Bronte Law 12 $435,856 18. Mi Hyang Lee 13 $431,416 19. Celine Boutier 13 $430,588 20. Danielle Kang 11 $391,749 21. Ariya Jutanugarn 13 $358,941 22. Ally McDonald 12 $355,027 23. Jessica Korda 7 $333,918 24. Inbee Park 9 $323,964 25. Moriya Jutanugarn 13 $307,019 26. Gaby Lopez 13 $300,431 27. Shanshan Feng 12 $271,697 28. Charley Hull 11 $254,732 29. Jenny Shin 12 $254,370 30. Brittany Altomare 12 $250,987 31. Jaye Marie Green 12 $248,328 32. Hyo Joo Kim 7 $241,741 33. Morgan Pressel 11 $241,254 34. Su Oh 13 $235,194 35. Kristen Gillman 11 $218,928 36. Lydia Ko 11 $215,649 37. Gerina Piller 11 $213,955 38. Mirim Lee 10 $202,932 39. Katherine Kirk 13 $202,349 40. Jodi Ewart Shadoff 9 $199,590 41. Annie Park 12 $198,297 42. Wei-Ling Hsu 12 $198,057 43. Anna Nordqvist 11 $193,593 44. Chella Choi 11 $192,340 45. Nanna Koerstz Madsen 11 $189,513 46. Jing Yan 10 $188,020 47. Haru Nomura 10 $182,251 48. Lizette Salas 12 $180,536 49. Megan Khang 11 $179,075 50. In-Kyung Kim 5 $178,920

