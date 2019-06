LPGA Tour _ ShopRite LPGA Classic Scores

By The Associated Press

Sunday At Seaview Hotel and Golf Club (Bay Course) Galloway, N.J. Purse: $1.75 million Yardage: 6,190; Par 71 (37-34) Final Lexi Thompson, $262,500 64-70-67—201 Jeongeun Lee6, $161,223 63-69-70—202 Ally McDonald, $116,956 67-67-70—204 Anna Nordqvist, $90,474 68-69-69—206 Ariya Jutanugarn, $60,758 72-67-68—207 Yu Liu, $60,758 66-69-72—207 Mariah Stackhouse, $60,758 66-67-74—207 Jodi Ewart Shadoff, $39,574 68-72-68—208 Paula Creamer, $39,574 67-70-71—208 Marina Alex, $39,574 70-66-72—208 Anne-Catherine Tanguay, $25,606 69-73-67—209 Dana Finkelstein, $25,606 69-73-67—209 Brooke M. Henderson, $25,606 68-73-68—209 Tiffany Joh, $25,606 67-72-70—209 Amy Yang, $25,606 69-69-71—209 Morgan Pressel, $25,606 68-70-71—209 Mina Harigae, $25,606 68-69-72—209 Stacy Lewis, $25,606 67-70-72—209 Sandra Gal, $25,606 67-68-74—209 Nanna Koerstz Madsen, $25,606 66-68-75—209 Pornanong Phatlum, $18,201 63-77-70—210 Bronte Law, $18,201 69-70-71—210 Jacqui Concolino, $18,201 67-71-72—210 Alena Sharp, $18,201 67-71-72—210 Kristen Gillman, $18,201 64-73-73—210 Caroline Masson, $14,189 69-73-69—211 Katherine Perry, $14,189 72-69-70—211 Nicole Broch Larsen, $14,189 71-68-72—211 Lee-Anne Pace, $14,189 70-69-72—211 Sakura Yokomine, $14,189 69-69-73—211 Gerina Piller, $14,189 68-70-73—211 Pajaree Anannarukarn, $14,189 67-71-73—211 Anne van Dam, $14,189 66-70-75—211 Pernilla Lindberg, $10,033 70-72-70—212 Jenny Shin, $10,033 70-71-71—212 Maria Fassi, $10,033 69-71-72—212 Christina Kim, $10,033 68-72-72—212 Austin Ernst, $10,033 70-69-73—212 Carlota Ciganda, $10,033 69-70-73—212 Su Oh, $10,033 68-71-73—212 Lee Lopez, $10,033 67-69-76—212 Sei Young Kim, $10,033 67-68-77—212 Luna Sobron, $7,116 75-67-71—213 Karrie Webb, $7,116 75-67-71—213 Jaye Marie Green, $7,116 70-72-71—213 Emma Talley, $7,116 70-71-72—213 Lindy Duncan, $7,116 70-71-72—213 Maria Torres, $7,116 73-67-73—213 Jennifer Kupcho, $7,116 70-70-73—213 Ayako Uehara, $7,116 65-73-75—213 Gemma Dryburgh, $5,561 73-68-73—214 Kim Kaufman, $5,561 73-68-73—214 Lauren Stephenson, $5,561 72-69-73—214 Sophia Popov, $5,561 67-72-75—214 Karen Chung, $5,561 68-69-77—214 Madelene Sagstrom, $5,561 67-69-78—214 Xiyu Lin, $4,943 66-75-74—215 Julieta Granada, $4,414 71-71-74—216 Beatriz Recari, $4,414 70-72-74—216 Cindy LaCrosse, $4,414 70-71-75—216 Ryann O’Toole, $4,414 70-71-75—216 Daniela Darquea, $4,414 69-71-76—216 Pannarat Thanapolboonyaras, $4,414 66-70-80—216 Jane Park, $3,928 70-72-75—217 Caroline Hedwall, $3,928 69-71-77—217 Muni He, $3,928 64-75-78—217 Cydney Clanton, $3,928 66-70-81—217 Jenny Haglund, $3,663 70-72-76—218 Isi Gabsa, $3,663 67-75-76—218 Joanna Klatten, $3,531 67-71-81—219 Min Lee, $3,465 70-72-78—220 Kendall Dye, $3,465 69-72-79—220 Celine Herbin, $3,398 67-74-80—221 Elizabeth Szokol, $3,354 69-73-80—222

