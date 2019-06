Mastercard Japan Championship Par Scores

By The Associated Press

Friday At Narita Golf Club-Accordia Golf Naria-shi, Japan Purse: $2.5 million Yardage: 7,140; Par: 72 (36-36) First Round Ken Tanigawa 33-32—65 -7 Doug Garwood 35-32—67 -5 Dudley Hart 34-33—67 -5 Colin Montgomerie 34-34—68 -4 Darren Clarke 36-32—68 -4 Fran Quinn 35-33—68 -4 Steve Flesch 34-34—68 -4 Paul Goydos 35-33—68 -4 Scott McCarron 35-34—69 -3 Kirk Triplett 35-34—69 -3 Toshimitsu Izawa 35-34—69 -3 Joe Durant 34-35—69 -3 Billy Andrade 37-32—69 -3 Scott Parel 35-35—70 -2 Jeff Maggert 37-33—70 -2 Jeff Sluman 36-34—70 -2 Bart Bryant 36-34—70 -2 Corey Pavin 36-35—71 -1 Tsuyoshi Yoneyama 37-34—71 -1 Ken Duke 35-36—71 -1 Wes Short Jr. 37-34—71 -1 Cliff Kresge 36-36—72 E Massy Kuramoto 37-35—72 E David Frost 35-37—72 E Jay Haas 35-37—72 E Esteban Toledo 37-35—72 E David McKenzie 36-36—72 E Tom Pernice Jr. 38-34—72 E Mike Goodes 37-36—73 +1 Jerry Kelly 36-37—73 +1 Tommy Armour III 36-37—73 +1 Glen Day 36-37—73 +1 Tom Gillis 37-36—73 +1 Woody Austin 38-35—73 +1 Jerry Smith 37-36—73 +1 Willie Wood 37-36—73 +1 Tom Byrum 38-35—73 +1 Stephen Ames 36-37—73 +1 Toru Suzuki 39-35—74 +2 Keiichiro Fukabori 38-36—74 +2 Sandy Lyle 38-36—74 +2 Gibby Gilbert III 38-36—74 +2 Fred Funk 39-35—74 +2 Olin Browne 37-37—74 +2 Gene Sauers 37-37—74 +2 Carlos Franco 36-38—74 +2 Jerry Pate 37-37—74 +2 Russ Cochran 38-36—74 +2 Duffy Waldorf 37-37—74 +2 Mark Brooks 37-37—74 +2 Michael Allen 39-35—74 +2 Billy Mayfair 36-39—75 +3 Prayad Marksaeng 37-38—75 +3 Steve Pate 40-35—75 +3 Larry Mize 39-36—75 +3 Kent Jones 36-39—75 +3 Mark O’Meara 38-38—76 +4 Kevin Sutherland 40-36—76 +4 Lee Janzen 40-36—76 +4 Masayoshi Yamazoe 36-40—76 +4 Mark Calcavecchia 37-39—76 +4 Larry Nelson 38-39—77 +5 Stephen Leaney 39-38—77 +5 Tom Watson 41-37—78 +6 Chris DiMarco 40-38—78 +6 Dan Forsman 42-37—79 +7 Shigetoshi Hasegawa 44-37—81 +9 Scott Simpson 43-40—83 +11

